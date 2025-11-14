В Києві після атаки перебої з опаленням: коли тепло повернеться в квартири

Серед комунальних послуг, проблеми тільки з теплопостачанням

Всі аварії на тепломережах Києва локалізовані. В Київській МВА обіцяють повернення опалення або протягом 14 листопада, або найближчими днями.

Що потрібно знати

Більшість пошкоджень тепломереж пов’язані не з російським обстрілом столиці

Перебої з опаленням фіксували у двох районах

В одному з них під час атаки загинули люди

Речниця КМВА Катерина Поп зазначила з посиланням на "Київтеплоенерго", що більшість аварій не пов'язані з обстрілом Києва вночі. Раніше мер міста Віталій Кличко заявляв, що перебої з опаленням спостерігались в Деснянському та частині Подільського району.

Водночас в Києві немає проблем із водопостачанням, а локальні проблеми електромереж усунули і в столиці діють графіки погодинних відключень.

Детальніше: Графіки відключень електроенергії в Києві на 14 листопада: скільки сидіти без світла

Зазначимо, в п'ятницю в Києві хмарно і температура сягне +11. Вже на вихідних вночі прогнозують нуль.

Прогноз погоди Київ

Росія обстріляла Київ 14 листопада

В ніч проти 14 листопада російські ракети та дрони атакували столицю України. Наразі відомо про шістьох загиблих та майже 30 постраждалих. Частині з поранених знадобилась шпиталізація.

Серед загиблих у Деснянському районі — подружжя 71 та 73 років та 62-річна місцева мешканка. Три особи наразі не встановлені. Літня пара щойно повернулась з-за міста в Київ, розповів "Телеграфу" їхній син Андрій.

Руйнування зафіксовані ледь не в кожному районі столиці. Окрім житлових будинків постраждали кілька медзакладів.

Раніше "Телеграф" публікував репортажі з місць влучань. В Деснянському районі атака припала на середину будинку. Росія також атакувала й інші міста, зокрема по Сумах била ракетою "Циркон".