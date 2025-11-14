В Киеве после атаки перебои с отоплением: когда тепло вернется в квартиры

Среди коммунальных услуг проблемы только с теплоснабжением

Все аварии на теплосетях Киева локализованы. В Киевской МВА обещают возвращение отопления либо в течение 14 ноября, либо в ближайшие дни.

Что нужно знать

Большинство повреждений теплосетей связаны не с российским обстрелом столицы

Перебои с отоплением фиксировали в двух районах

В одном из них во время атаки погибли люди

Представитель КМВА Екатерина Поп отметила со ссылкой на "Киевтеплоэнерго", что большинство аварий не связаны с обстрелом Киева ночью. Ранее мэр города Виталий Кличко заявлял, что перебои с отоплением наблюдались в Деснянском и части Подольского района.

В то же время, в Киеве нет проблем с водоснабжением, а локальные проблемы электросетей устранили и в столице действуют графики почасовых отключений.

Подробнее: Графики отключений электроэнергии в Киеве на 14 ноября: сколько сидеть без света

Отметим, в пятницу в Киеве облачно, и температура достигнет +11. Уже в выходные ночью прогнозируют ноль.

Прогноз погоды Киев

Россия обстреляла Киев 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские ракеты и дроны атаковали столицу Украины. Пока известно о шести погибших и почти 30 пострадавших. Части из раненых понадобилась госпитализация.

Среди погибших в Деснянском районе — супруги 71 и 73 лет и 62-летняя местная жительница. Три человека пока не установлены. Пожилая пара только что вернулась из-за города в Киев, рассказал "Телеграфу" их сын Андрей.

Разрушения зафиксированы чуть ли не в каждом районе столицы. Кроме жилых домов пострадали несколько медучреждений.

Ранее "Телеграф" публиковал репортажи с мест попаданий. В Деснянском районе атака пришлась на середину дома. Россия также атаковала и другие города, в том числе по Сумам избивала ракетой "Циркон".