Обстріл України транслювався онлайн: що можна було побачити

Онлайн-трансляція "прильотів" з українських міст тривала безперервно: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Суми і не тільки

Канал на Youtube вів вуличну онлайн-трансляцію "прильотів" по Україні. Камери, з яких на момент написання тексту досі йшов прямий етер, показували Київ, Харків, Запоріжжя, Суми, Нікополь, Дніпро й інші міста, які піддаються атакам Росії з повітря.

В описі каналу зазначено, що вони "забезпечують цілодобову пряму трансляцію з камер відеоспостереження в зонах конфлікту, щоб ви могли отримувати новини з перших рук!". Працювали вони і під час тривоги та вибухів. Для зручності відстеження — біля трансляції розташована мапа тривог, що також оновлюється в безперервному режимі.

Трансляція під час вибухів в ніч на 14 листопада

Власник каналу зазначає, що камери можуть бути розмиті або пікселізовані: "це робиться для безпеки та щоб не показувати можливі позиції ППО". Канал заявлений як OSINT, тобто розвідка з відкритих джерел. Наголошується окремо — відео надходить із відкритих джерел, а каналом займається одна людина.

Трансляція 14 листопада

Загалом в трансляції сім міст: по дві камери в Києві, Одесі та Харкові, по одній в Сумах, Запоріжжі, Дніпрі, Чернігові, Нікополі. В описі відео, яке почали транслювати ще 17 вересня 2025 року вказано, що камери також є у Краматорську, Слов'янську, Донецьку, Херсоні, Кременчуці, Миколаєві, Кривому Розі.

Зазначимо — вести трансляцію, на якій видно роботу сил протиповітряної оборони — протизаконно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пряму трансляцію інформаційного агентства Reuters припинили тільки після звернення до правоохоронців. На стрімі був Майдан Незалежності.