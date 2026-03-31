У Києві очікується різке похолодання до 0 градусів: чи дійде сніг із Європи до столиці

У другій декаді квітня очікується зміна погодних умов

У Києві в середині квітня очікується суттєве похолодання через активізацію циклонів. Стовпчики термометрів в деякі дні можуть зовсім опуститися до 0 градусів.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними фахівців сервісу Meteo.ua, у період з 15 по 22 квітня середня температура повітря у столиці України буде на рівні 0+10 градусів. Протягом усього цього часу прохолодну погоду можуть супроводжувати опади у вигляді дощів.

Аналогічної думки дотримуються і спеціалісти сайту Meteofor. Вони також очікують на похолодання з 15 по 22 квітня. Однак, на їхню думку, воно буде не таким сильним — +5+10 градусів. Також можливі дощі.

Похолодання у квітні через циклони

Раніше синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попереджав про те, що у другій декаді квітня очікується зміна погодних умов – на Україну насунуться холодні повітряні маси з півночі Європи. Це призведе до зниження температури: вночі вона опускатиметься до близько 0 градусів, вдень становитиме +8…+13 °C, дещо тепліше буде на півдні та південному сході. Похолодання триватиме кілька днів, після чого в третій декаді квітня повернеться комфортна весняна погода. У цей період можливі короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром.

Прогноз середньої температурної аномалії на території Європи у квітні 2026 р. за даними чисельної моделі CFS

Також на порталі Meteoprog Кібальчич зазначав, що через циклони в деяких регіонах (Карпатське) може навіть піти сніг. Прямо зараз центральну і південну Європу вже накриває снігом посеред весни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україну прийде сонячна та тепла погода.