В Киеве ожидается резкое похолодание до 0 градусов: дойдет ли снег из Европы до столицы

Во второй декаде апреля ожидается изменение погодных условий

В Киеве посреди апреля ожидается существенное похолодание из-за активизации циклонов. Столбики термометров в некоторые дни могут и вовсе опуститься до 0 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, по данным специалистов сервиса Meteo.ua, в период с 15 по 22 апреля средняя температура воздуха в столице Украины будет находиться на уровне 0+10 градусов. При этом на протяжении всего этого времени прохладную погоду могут сопровождать осадки в виде дождей.

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сайта Meteofor. Они также ожидают похолодания с 15 по 22 апреля. Однако, по их мнению, оно будет не столь сильным — +5+10 градусов. Также возможны дожди.

Похолодание в апреле из-за циклонов

Ранее синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал о том, что во второй декаде апреля ожидается изменение погодных условий — на Украину надвигаются холодные воздушные массы с севера Европы. Это приведет к понижению температуры: ночью она будет опускаться до около 0 градусов, днем будет +8…+13 °C, несколько теплее будет на юге и юго-востоке. Похолодание будет продолжаться несколько дней, после чего в третьей декаде апреля вернется комфортная весенняя погода. В этот период возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Прогноз средней температурной аномалии на территории Европы в апреле 2026 г. по данным численной модели CFS

Также на портале Meteoprog Кибальчич отмечал, что из-за циклонов в некоторых регионах (в Карпатском) может даже пойти снег. Стоит отметить, что прямо сейчас центральную и южную Европу уже накрывает снегом посреди весны.

