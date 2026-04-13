Кличко зник? Що не так з великоднім привітанням мера Києва та що кажуть в КМДА

Політик вже публікував раніше схожу світлину з кошиком на "Володимирській гірці"

З привітанням міського голови Києва Віталія Кличка з Великоднем сталась халепа — українці помітили, що в привітанні використали не актуальне фото, а знімок 2021 року.

У фото до цьогорічного привітання, Кличко стоїть у парку "Володимирська гірка" з яйцем та кошиком у руках. Одяг, локація, кошик та навіть яйце повністю збігаються з тими, що були у 2021 році. Журналістка Леся Падалка, яка першою звернула увагу на збіг питає: "То в церкві якої країни Кличко святив паски, що світлин не лишилося??".

Фото з привітання Кличка з Великоднем-2026

Скріншот новини про привітання у 2021 році

"Телеграф" звернувся до пресслужби КМДА за роз'ясненням, там повідомили, що Кличко перебуває в Києві, а фото для привітання використали як ілюстративне.

Зауважимо, що різницю із 2021 роком помітити на фото не складно — за цей час міський голова Києва змінився, зокрема стала помітніша сивина.

Передача мікроавтобусів міському центру соціального обслуговування

В останні дні перед святом Кличко — за 3 дні до Великодня, Кличко писав про передачу мікроавтобусів для центру соціального обслуговування з Німеччини та показував відео передачі дронів різного типу від громади міста. Відео датоване 2 квітня.

Зауважимо, Віталій Кличко має трьох повнолітніх дітей, які живуть за кордоном. З їхньою матір'ю він розлучився у 2022 році, проте зв'язок з синами підтримує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до Великодня мер також активного говорив про можливі зміни вартості транспорту в столиці. Проте, в КМДА зауважили, що наразі до них не звертались перевізники.