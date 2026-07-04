В Києві два озера під забороною: чому не можна купатися і рибалити (карта)

Одне з них — найбільше та найчистіше з оболонських озер

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У Києві заборонили купатися та ловити рибу в озерах Кирилівське та Йорданське. На каскаді озер Опечень в Оболонському районі зафіксували забруднення нафтопродуктами після російського комбінованого удару по столиці вночі 2 липня.

"До повної нормалізації показників хімічного стану води суворо заборонено купатися, ловити рибу та будь-яким чином контактувати з водою в озерах Кирилівському та Йорданському", — попередили в Мінекономіки.

Фахівці працюють над очищенням озера. Фото: ДСНС

Внаслідок влучання по АЗС в Оболонському районі стався масштабний витік нафтопродуктів в озеро, яке входить до системи озер Опечень. Завдяки оперативній роботі служб поширення основної маси пального вдалося стримати на підходах до водойми. Проте за попередніми розрахунками, в озеро все ж потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії.

У воду потрамили нафтопродукти. Фото: ДСНС

Забруднення води. Фото: ДСНС

Фахівці ДСНС локалізували забруднення за допомогою бонових загороджень. Тепер за допомогою спецтехніки основний шар нафтопродуктів видаляють з поверхні озера.

Озера Кирилівське та Йорданське забруднені нафтопродуктами — що про них відомо

Кирилівське озеро — озеро в гряді озер Опечень, третє від дніпровських заток. Розташоване між Оболонським проспектом і вулицею Добрининською в Оболонському районі Києва. Озеро сформувалося у 1970-х роках на місці старого річища Почайни та виникло у зв'язку із будівництвом житлового масиву Оболонь — зокрема роботами з видобутку піску.

Озеро Кирилівське. Фото: goldfishnet

Озеро виглядає дуже мальовничо. Фото: goldfishnet

Спочатку Кирилівське було єдиним цілим із Йорданським озером. При прокладанні наприкінці 1970-х років лінії метрополітену між озерами насипано дамбу.

Йорданське озеро — найбільше, найглибше (сягає 17 метрів) і найчистіше з оболонських озер. У 2020 році активісти висадили на озері рожеві та червоні лотоси (німфеї). Перед початком повномасштабного вторгнення довкола озера заклали парк, а саме озеро розчистили, завдяки чому під очеретом знайшли білий річковий пісок і з'явився новий Білий пляж.

Йорданське озеро. Фото: goldfishnet

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