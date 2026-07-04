В Киеве два озера под запретом: почему нельзя купаться и рыбачить (карта)

Одно из них — самое большое и самое чистое из оболонских озер

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киеве запретили купаться и ловить рыбу в озерах Кирилловское и Иорданское. На каскаде озер Опечень в Оболонском районе зафиксировали загрязнение нефтепродуктами после комбинированного российского удара по столице ночью 2 июля.

"До полной нормализации показателей химического состояния воды строго запрещено купаться, ловить рыбу и каким-либо образом контактировать с водой в Кирилловском и Иорданском озерах", — предупредили в Минэкономики.

Специалисты работают над очищением озера. Фото: ГСЧС

В результате попадания по АЗС в Оболонском районе произошла масштабная утечка нефтепродуктов в озеро, входящее в систему озер Опечень. Благодаря оперативной работе служб, распространения основной массы горючего удалось сдержать на подходах к водоему. Однако, по предварительным расчетам, в озеро все же попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии.

В воду попали нефтепродукты. Фото: ГСЧС

Загрязнение воды. Фото: ГСЧС

Специалисты ГСЧС локализовали загрязнение с помощью боновых заграждений. Теперь с помощью спецтехники слой нефтепродуктов удаляют с поверхности озера.

Озера Кирилловское и Иорданское загрязнены нефтепродуктами – что о них известно

Кирилловское озеро – озеро в гряде озер Опечень, третье от днепровских заливов. Расположен между Оболонским проспектом и улицей Добрынинской в Оболонском районе Киева. Озеро сформировалось в 1970-х годах на месте старого русла Почайны и возникло в связи со строительством жилмассива Оболонь — в частности работами по добыче песка.

Озеро Кирилловское. Фото: goldfishnet

Озеро смотрится очень живописно. Фото: goldfishnet

Первоначально Кирилловское было одним целым с Иорданским озером. При прокладке в конце 1970-х годов линии метрополитена между озерами была насыпана дамба.

Иорданское озеро — самое большое, самое глубокое (до 17 метров) и самое чистое из оболонских озер. В 2020 году активисты высадили на озере розовые и красные лотосы (нимфеи). Перед началом полномасштабного вторжения вокруг озера заложили парк, а само озеро расчистили, благодаря чему под камышом нашли белый речной песок и появился новый Белый пляж.

Иорданское озеро. Фото: goldfishnet

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на пляже под Киевом змея испугала отдыхающих. Что известно об этом пресмыкающемся.