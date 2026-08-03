Забудьте про колір гілок метро. В Києві хочуть дати нові назви лініям підземки

Поки що петицію підписало не багато людей

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У Києві пропонують офіційно змінити назви трьох гілок метрополітену. Замість Червоної, Синьої та Зеленої пропонуються назви "Потужна", "Незламна" та "Нескорена".

Відповідна петиція була опублікована на офіційному порталі Київської міськради. Її автором вказаний Андрій Валентинович Машков.

На офіційному порталі Київської міської ради зареєстрували пропозицію відмовитися від звичних назв ліній метро за кольорами (Червона, Синя, Зелена) та присвоїти їм нові офіційні назви — "Потужна", "Незламна" та "Нескорена".

Збір підписів під ініціативою розпочався 3 серпня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянули депутати Київради, він має зібрати 6 тисяч підписів за 59 днів. Наразі документ зібрав лише 23 підписи.

За задумом автора петиції, зміна кольорових позначень на патріотичні епітети має допомогти пасажирам краще орієнтуватися у підземці. Згідно з текстом звернення, лінії пропонують перейменувати за такою схемою:

Червона лінія (Святошинсько-Броварська) — "Потужна";

(Святошинсько-Броварська) — "Потужна"; Синя лінія (Оболонсько-Теремківська) — "Незламна";

(Оболонсько-Теремківська) — "Незламна"; Зелена лінія (Сирецько-Печерська) — "Нескорена".

Схема ліній Київського метрополітену

"Задля точного орієнтування в лініях Київського метрополітену замість червоної, синьої та зеленої ліній необхідно кожній з них дати назву — Потужна, Незламна та Нескорена відповідно", — йдеться у тексті петиції.

Петиція на сайті Київради

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