Графіки не збігаються: у Києві виникла велика проблема з відключеннями світла

Кияни повідомляють про різний час вимкнень на сайті ДТЕК, у чат-боті та застосунку "Київ Цифровий"

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У Києві жителі скаржаться, що світло вимикають не за графіками ДТЕК, а дані на сайті компанії, у чат-боті та застосунку "Київ Цифровий" іноді різняться. Чому виникають розбіжності, ДТЕК зараз не пояснює.

Раніше енергетики називали кілька причин: різкі зміни споживання, затримки під час перемикання ліній і так звані сірі зони в графіках. Детальніше розповість "Телеграф".

Кияни бачать різні графіки та час вимкнень

У дописах у Threads люди пишуть, що графіки ДТЕК не збігаються з даними "Києва Цифрового", а фактичні відключення можуть відбуватися в інший час. Дехто скаржиться, що не знаходить у сервісах свою адресу або бачить у чат-боті ще один графік.

"А це тільки в мене по будинку графіки ДТЕК та у "Києві Цифровому" не збігаються щодо відключення світла?" – запитала користувачка Threads Alexa.

У відповідь інші люди написали, що мають таку саму проблему: в одних будинках електроенергію вимикають без попередження, а в інших мешканці бачать різні графіки для окремих ліній.

Одна з користувачок повідомила, що адреси її будинку взагалі немає в сервісах. Інша написала: "У боті ДТЕК взагалі третій графік". Водночас у коментарях припускають, що розбіжності можуть бути пов’язані з різними лініями електропостачання в одному будинку.

Спроба з’ясувати причину через чат-бот ДТЕК не дала пояснення: після вибору пункту про невідповідність групи фактичним вимкненням бот скеровує на сайт, де пропонують перевірити дані.

"Пройдіть на сайт компанії у розділ "Відсутня електроенергія". Внесіть адресу і отримайте інформацію по групі", — рекомендує бот, також пропонуючи надіслати посилання в СМС.

Окремої відповіді, чому фактичні вимкнення не збігаються з групою, сервіс не надає.

В одному з чатів СвітлоБота в "Телеграм" неспівпадіння пояснили технічними проблемами з програмним забезпеченням ДТЕК.

Повідомлення в одному з чатів СвітлоБота. Фото: "Телеграф"

Що раніше пояснювали в енергетичній компанії

У червні 2024 року генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснював, що фактичні вимкнення можуть не збігатися з графіком через швидкі зміни споживання. За його словами, коли навантаження на одну з ліній раптово зростає, енергетикам доводиться коригувати перемикання, щоб утримати баланс.

"Вимикають одну, вмикають іншу, а на другій різко зросло споживання. Воно вже не 50 МВт, як очікувалося, а 80 МВт. Тобто, щоб витримати баланс, треба когось загасити з першої лінії", – пояснив Коваленко в інтерв’ю "Економічній правді".

Ще одна причина – ручне перемикання лінії, якщо не спрацьовує автоматика. У такому разі бригаді потрібен час, щоб дістатися до обладнання. Коваленко також нагадував, що в графіках є світло-сіра зона: у цей період електроенергія може бути, але її наявність не гарантована.

Сергій Коваленко

ДТЕК не пояснює нинішні розбіжності

У поясненні 2024 року Коваленко оцінював точність графіків у 95–97%. Але нинішні скарги киян стосуються не лише різниці в часі: деякі мешканці повідомляють про різні дані в сервісах і відсутність адреси в переліку. У дописах також згадують можливі ремонтні роботи, однак єдиного пояснення розбіжностей немає.

Поки ДТЕК не надає пояснень щодо теперішніх скарг, кияни продовжують повідомляти про невідповідність графіків фактичним відключенням. "Телеграф" намагається з’ясувати, чому це відбувається, і повідомить про результати.

Нагадаємо в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк розповідав, чи існує шанс пройти зиму взагалі без відключень світла.