Графики не совпадают: в Киеве возникла большая проблема с отключениями света

Киевляне сообщают о разном времени отключений на сайте ДТЭК, в чат-боте и приложении "Киев Цифровой"

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В Киеве жители жалуются, что свет выключают не по графику ДТЭК, а данные на сайте компании, в чат-боте и приложении "Киев Цифровой" иногда отличаются. Почему возникают разногласия, ДТЭК сейчас не объясняет.

Раньше энергетики называли несколько причин: резкие изменения потребления, задержки при переключении линий и так называемые серые зоны в графиках. Детальнее расскажет "Телеграф".

Киевляне видят разные графики и время отключений

В сообщениях в Threads люди пишут, что графики ДТЭК не совпадают с данными "Киева Цифрового", а фактические отключения могут происходить в другое время. Кое-кто жалуется, что не находит в сервисах свой адрес или видит в чате еще один график.

"А это только у меня по дому графики ДТЭК и в "Киеве Цифровом" не совпадают по поводу отключения света?" – спросила пользовательница Threads Alexa.

В ответ другие люди написали, что имеют такую же проблему: в одних домах электроэнергию выключают без предупреждения, а в других жители видят разные графики для отдельных линий.

Одна из пользовательниц сообщила, что адреса ее дома вообще нет в сервисах. Другая написала: "В боте ДТЭК вообще третий график". В то же время в комментариях предполагают, что расхождения могут быть связаны с разными линиями электроснабжения в одном доме.

Попытка выяснить причину через чат-бот ДТЭК не дала объяснения: после выбора пункта о несоответствии группы фактическим отключениям бот направляет на сайт, где предлагают проверить данные.

"Пройдите на сайт компании в раздел "Отсутствует электроэнергия". Внесите адрес и получите информацию по группе", — рекомендует бот, также предлагая отправить ссылку в СМС.

Отдельного ответа, почему фактические отключения не совпадают с группой, сервис не предоставляет.

В одном из чатов СветлоБота в "Телеграме" несовпадение объяснили техническими проблемами с программным обеспечением ДТЭК.

Сообщения в одном из чатов СветБота. Фото: "Телеграф"

Что раньше объясняли в энергетической компании

В июне 2024 года генеральный директор Yasno Сергей Коваленко объяснял, что фактические отключения могут не совпадать с графиком из-за быстрых изменений потребления. По его словам, когда нагрузка на одну из линий внезапно возрастает, энергетикам приходится корректировать переключения, чтобы удержать баланс.

"Отключают одну, включают другую, а на второй резко выросло потребление. Оно уже не 50 МВт, как ожидалось, а 80 МВт. То есть, чтобы выдержать баланс, надо кого-то погасить с первой линии", – объяснил Коваленко в интервью "Экономической правде".

Еще одна причина — ручное переключение линии, если не срабатывает автоматика. В таком случае бригаде нужно время, чтобы добраться до оборудования. Коваленко также напоминал, что в графиках есть светло-серая зона: в этот период электроэнергия может быть, но ее наличие не гарантировано.

Сергей Коваленко

ДТЭК не объясняет нынешние разногласия

В объяснении 2024 года Коваленко оценивал точность графиков в 95–97%. Но нынешние жалобы киевлян касаются не только разницы во времени: некоторые жители сообщают о разных данных в сервисах и отсутствии адреса в перечне. В постах также упоминают возможные ремонтные работы, однако единого объяснения расхождений нет.

Пока ДТЭК не предоставляет объяснений по поводу нынешних жалоб, киевляне продолжают сообщать о несоответствии графиков фактическим отключениям. "Телеграф" пытается выяснить, почему это происходит, и сообщит о результатах.

Напомним, в интервью "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк рассказывал, существует ли шанс пройти зиму вообще без отключений света.