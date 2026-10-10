Росія атакувала Київ балістикою і дронами: є влучання, проблеми зі світлом та метро (відео)

Енергетики вже працюють, щоб повернути столиці світло

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Після полудня у суботу, 10 жовтня, росіяни знову атакували Київ безпілотниками. Є падіння уламків на житлову багатоповерхівку, а також зупинилася робота метро та виникли масштабні перебої з електропостачанням.

Оновлено о 14:24. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в будівлю ресторану в Оболонському районі столиці. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

У Київському метрополітені повідомили, про відновлення руху поїздів на всіх лініях, однак зі збільшеними інтервалами. На червоній та зеленій лініях потяги курсують із проміжками орієнтовно 12–15 хвилин, а на синій лінії рух здійснюється за диспетчерським регулюванням, час очікування перевищує 15 хвилин.

Причиною збільшення інтервалів стали перебої з електропостачанням від зовнішніх живильних центрів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на правому березі Києва видно дим. За попередніми даними, удари могли припасти на лісові та паркові зони.

Про наслідки атаки на столицю повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Соломʼянському районі, за попередніми даними, уламки дрона впали на 25-поверховий житловий будинок. Також в цьому ж районі зафіксовано влучання уламків у 8-поверхову офісну будівлю.

Кличко додав, що через пошкодження енергооб'єкта в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. Також у місті виникли перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.

"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів", — повідомили у Київському метрополітені.

В мережі публікують відео, як пасажири пішки йдуть підземкою. Також у столиці також зупинилися тролейбуси та трамваї.

У ДТЕК поінформували, що через російську атаку сталося аварійне відключення енергопостачання у Києві та у Південній Борщагівці. Також аварійні відключення фіксуються на Київщині, у Бучанському районі. Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути електрику в усі домівки.

"Київ: нові масштабні відключення в столиці через обстріли. Стабілізаційні графіки наразі не діють. Енергетики працюють на місцях, щоб якомога швидше повернути світло", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти назвали дві речі, від яких залежатимуть відключення світла в Києві взимку. На що потрібно спрямувати сили.