Стали метро и троллейбусы, исчез свет, есть перебои с водой. Последствия удара России по Киеву (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Энергетики уже работают, чтобы вернуть столице свет
После полудня в субботу, 10 октября, россияне снова атаковали Киев беспилотниками. Есть падение обломков на жилую многоэтажку, а также остановилась работа метро и возникли масштабные перебои с электроснабжением.
О последствиях атаки на столицу сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Соломенском районе, по предварительным данным, обломки дрона упали на 25-этажный жилой дом. Также в этом же районе зафиксировано попадание обломков в 8-этажное офисное здание.
Кличко добавил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергообеспечением столицы. Также в городе возникли перебои с водоснабжением. Специалисты работают над возобновлением подачи воды.
"Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов", — сообщили в Киевском метрополитене.
В сети публикуют видео, как пассажиры пешком идут по подземке. Также в столице остановились троллейбусы и трамваи.
В ДТЭК проинформировали, что из-за российской атаки произошло аварийное отключение энергоснабжения в Киеве и Южной Борщаговке. Также аварийные отключения фиксируются в Киевской области, в Бучанском районе. Энергетики уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество во все дома.
"Киев: новые масштабные отключения в столице из-за обстрелов. Стабилизационные графики пока не действуют. Энергетики работают на местах, чтобы как можно скорее вернуть свет", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты назвали две вещи, от которых будут зависеть отключения света в Киеве зимой. На что нужно направить силы.