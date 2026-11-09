У Києві назвали найпростіший спосіб пересування. Як працює цей транспорт (карта)

УЗ додала 9 додаткових рейсів кільцевої електрички

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В умовах обмежень у роботі столичних мостів та перебоїв у курсування метрополітену через російські атаки, найпростішим способом швидко, без стресу й тісняви перетнути мости та доїхати до потрібної гілки метро – Київська кільцева електричка Kyiv City Express. З 9 по 13 листопада на маршрут повернули дев'ять додаткових рейсів.

Як повідомляє офіційний канал Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці", чотири додаткові рейси курсують у ранкову годину пік та п'ять – у вечірню.

"Курсуємо зручним півкільцем Почайна ⇄ Дарниця ⇄ Видубичі та у зворотному напрямку з усіма проміжними зупинками", — йдеться у повідомленні.

Звідки відправляються поїзди КСЕ

Для тих, хто сідає на електричку на станції Дарниця додали важливе уточнення: додаткові поїзди КСЕ відправляються з 1-ї колії. На станції Видубичі – з колії 3А, на Почайній – №3. На Березняках поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі –Дарниця, прибуватимуть на 4 колію 3-ї платформи.

Kyiv City Express. Фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua

Як легко купити квиток на Kyiv City Express

Найзручніше зробити це у застосунку "Укрзалізниці", купівля займає лише 10 секунд. Там же доступний розклад на основі рейси кільцевої. Повний графік руху, як кільцем в обох напрямках, так і додатковим півкільцем, можна подивитися на сайті.

Київська кільцева електричка. Фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua

Розклад додаткових рейсів 9 – 13 листопада

Ранок

Д02 Почайна (05:59) – Дарниця (06:24) – Видубичі (06:44)

– Дарниця (06:24) – Видубичі (06:44) Д04 Видубичі (06:52) – Дарниця (07:06) – Почайна (07:44)

– Дарниця (07:06) – Почайна (07:44) Д06 Почайна (07:59) – Дарниця (08:24) – Видубичі (08:44)

(07:59) – Дарниця (08:24) – Видубичі (08:44) Д08 Видубичі (08:52) – Дарниця (09:04) – Почайна (09:44)

Вечір

Д10 Почайна (15:59) – Дарниця (16:25) – Видубичі (16:52)

– Дарниця (16:25) – Видубичі (16:52) Д12 Видубичі (17:00) – Дарниця (17:11) – Почайна (17:44)

– Дарниця (17:11) – Почайна (17:44) Д14 Почайна (17:59) – Дарниця (18:24) – Видубичі (18:44)

– Дарниця (18:24) – Видубичі (18:44) Д16 Видубичі (18:55) – Дарниця (19:07) – Почайна (19:43)

– Дарниця (19:07) – Почайна (19:43) Д18 Почайна (19:59) – Дарниця (20:24) – Видубичі (20:42)

Вагони зручні та просторі. Фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua

Що таке Київська кільцева електричка

Вона відома також як Kyiv City Express, а до 2022 року мала назву Київська міська електричка. Поїзди курсують кільцем Київського залізничного вузла та сполучають правий і лівий береги Києва

Схема руху кільцевої електрички. Карта: kyivcityexpress.uz.gov.ua

Електричку обслуговує АТ "Укрзалізниця", поїзди рухаються залізничним кільцем навколо столиці. Напрямок А – за годинниковою стрілкою, а напрямок Б – проти неї.

Електричка не залежить від автомобільних заторів і допомагає швидко дістатися з одного берега Дніпра на інший. На маршруті можна пересісти на інші види міського й приміського транспорту.

Діти до 6 років їздять безоплатно, від 6 до 14 років – сплачують 75% вартості квитка. Для студентів денної форми навчання проїзд коштує 50% вартості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з понеділка, 9 листопада, у Києві починають діяти резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Це розвантажить переправи та оптимізує потоки транспорту.