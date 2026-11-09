Автобуси є, але: Кличко назвав дві великі проблеми з безкоштовним проїздом в Києві

Держава заборгувала столиці понад 8 млрд грн компенсації за перевезення пільговиків за 11 років

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У Києві можуть запровадити безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак мер столиці Віталій Кличко заявив, що для реалізації такої ініціативи місту бракує водіїв, а наземний транспорт не здатний повноцінно замінити метро.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи доручення президента Володимира Зеленського прем'єр-міністерці щодо підготовки програми безкоштовного проїзду та пошуку резерву автобусів. Кличко пояснив, скільки додаткового транспорту може вивести місто на маршрути, чому виникають проблеми з персоналом та які кошти, за його словами, держава досі винна Києву.

Автобуси є, а водіїв бракує

За словами Віталія Кличка, Київ має технічну можливість збільшити кількість автобусів на міських маршрутах. Проте головною перешкодою залишається нестача водіїв.

Наразі, коли електротранспорт у столиці не працює, кількість автобусних маршрутів збільшили до 129. На них курсують 418 автобусів, роботу яких забезпечують 685 водіїв.

Крім того, ще 114 маршрутів обслуговують приватні перевізники. Загалом вони випустили на лінії 680 маршруток.

Міське комунальне підприємство "Київпастранс" може додатково вивести на маршрути ще 25 технічно справних автобусів. Однак для цього потрібно щонайменше 50 водіїв категорії D.

"Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає!" — наголосив мер.

Він також звернув увагу на проблему бронювання працівників. За його словами, через встановлений ліміт підприємство не може забронювати нових водіїв, а ті, хто долучиться до роботи, повинні будуть пройти стажування на маршрутах.

Скільки автобусів потрібно для заміни метро

Окремо Кличко пояснив, що навіть значне збільшення кількості автобусів не дозволить повноцінно компенсувати роботу столичного метро.

За його оцінкою, для заміни підземки за кількістю перевезених пасажирів Києву знадобилося б до 1020 автобусів.

Водночас мер зауважив, що наземний транспорт не може забезпечити таку саму регулярність руху, як метро. Автобуси змушені пересуватися в загальному транспортному потоці разом із приватними автомобілями.

Скільки держава винна Києву за пільговий проїзд

Ще одним питанням, яке порушив мер, стало фінансування громадського транспорту. Кличко поставив під сумнів можливість реалізації програми безкоштовного проїзду без додаткових коштів із державного бюджету.

Він нагадав, що протягом 11 років держава не компенсувала столиці витрати на безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян.

За словами міського голови, сума заборгованості вже перевищила 8 млрд грн.

Щороку громадський транспорт Києва коштом міського бюджету перевозить понад мільйон пасажирів, які мають право на пільговий проїзд.

"Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків?" — заявив Кличко.

Мер також провів паралель з планом стійкості Києва.

"Словом, з планом стійкості Києва центральна влада розібралася, вдало заблокувавши його на півроку. Тепер взялася за громадський транспорт…", — зазначив Кличко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити проїзд безоплатним пропонують для людей критично важливої професії.