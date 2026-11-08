Київ відчує зиму? Названі найхолодніші дні у листопаді

Дощі у найбільшому місті України очікуються лише протягом двох днів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Найхолоднішим у листопаді 2026 року в Києві стане період із 21 до 30 числа. Наприкінці осені вдень температура буде лише трохи вищою за нуль, а вночі вдарять заморозки.

Прогноз для столиці на кожну декаду публікує meteoprog.com. Температура знижуватиметься поступово. Навіть під час похолодання більшість днів будуть сухими.

Коли в Києві буде найхолодніше

У третій декаді листопада вночі прогнозують від -3 до +2°C, а вдень повітря прогріватиметься до +2…+4°C. Серед усіх трьох декад місяця це найнижчий денний діапазон.

Із 21 до 30 листопада переважатиме хмарна погода. На 21 листопада прогнозують невеликий дощ і до +4°C удень. Решта днів цієї декади мине без опадів.

Як зміниться погода перед заморозками

У другій декаді, з 11 до 20 листопада, вночі буде 0…+5°C, а вдень – +4…+8°C. На перші десять днів місяця прогнозували нічні +2…+5°C і денні +8…+11°C. Отже, денне тепло помітно ослабне ще до завершальної декади.

У середині місяця здебільшого буде хмарно з проясненнями. На 16 листопада прогнозують сонячну погоду протягом усього дня. Наступний дощ очікується 19 листопада: невеликі опади супроводжуватимуть похмуру погоду, а температура вдень не перевищить +5°C.

У другій декаді денна температура в Києві знизиться до +4…+8°C

Коли в Україні зазвичай починається передзим’я

Листопад – перехідний місяць від осені до зими, повідомляє Український гідрометеорологічний центр у кліматичній характеристиці місяця. Передзим’я починається, коли середня добова температура стійко опускається нижче +5°C. На більшій частині країни це зазвичай стається в першій декаді листопада, а на північному сході та в Карпатах – наприкінці жовтня.

Середня температура листопада в Україні становить 0–4°C тепла, а на Закарпатті та півдні місцями сягає 5–9°C. У більшості областей середня кількість опадів – 35–63 мм. Це кліматичні показники місяця. Наведений вище прогноз описує, як змінюватимуться температура й опади в Києві протягом окремих декад.

Як повідомляв "Телеграф", у листопаді в Україні буде тепліше за норму, а погода нагадає жовтневу, хоча окремі дні будуть холодними.