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Катери не врятують Київ: коли можуть запустити човни та скільки людей насправді вони перевезуть

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Перед виходом судам потрібна технічна перевірка, екіпажі та дозвіл військових Новина оновлена 12 листопада 2026, 15:06
Перед виходом судам потрібна технічна перевірка, екіпажі та дозвіл військових. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Річкові маршрути вже двічі перевіряли на транспортній моделі столиці

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Пілотний річковий маршрут у Києві реально запустити навесні 2027 року. Однак почати підготовку необхідно вже зараз.

Про це "Телеграфу" заявив директор ProMobility Дмитро Беспалов. Детальніше читайте в матеріалі: "Катери замість мостів у Києві: скільки людей насправді перевезуть судна і чим загрожує тривога посеред Дніпра".

Який попит показала транспортна модель

Команда Беспалова двічі розраховувала річкові рейси: у 2019 році – для концепції розвитку Подільського району на замовлення німецької організації міжнародного співробітництва GIZ, у 2020-му – для "Адміністрації річкових портів". Тоді компанія називалася A+S Ukraine.

У моделі 2020 року маршрут Поштова площа – Русанівська набережна отримав близько 870 поїздок на добу в обидва боки, а Поштова площа – Березняки – близько 950. Разом це менш ніж 2 тисячі поїздок. Для порівняння: за моделлю 2015 року кияни щодня перетинали Дніпро громадським транспортом приблизно 1,4 мільйона разів.

Для міста загалом таке сполучення буде радше символічним, вважає експерт. Його потреба визначає розташування житла й робочих місць відносно причалів.

"Попит залежить не стільки від місткості човна, скільки від того, скільки людей живе біля одного причалу й працює біля іншого", – зазначив Беспалов.

Де у Києві можуть запустити катери
Де у Києві можуть запустити катери/Фото: Інфографіка ШІ

Чому катери не замінять мости

Розрахункова місткість суден покриває змодельований попит на ці два напрямки. Але масштаби перевезень мостами значно більші: за оцінкою Беспалова, у години пік мостом Метро лише поїзди перевозять 10–15 тисяч пасажирів на годину. Водночас катер на 150 місць з інтервалом 15 хвилин перевезе 600 людей на годину в одному напрямку.

"Річкові перевезення не стануть альтернативою мостам. Вони можуть доповнити мережу в кількох напрямках, де водою добиратися коротше, ніж мостом", – наголосив експерт.

Реалістичним Беспалов вважає запуск пілотного маршруту в години пік навесні 2027 року, якщо розпочати підготовку вже зараз. Для порівняння, два понтонні мости, які планують встановити, можуть змонтувати за три-чотири місяці.

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан 1-го рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук також розглядає судна як додатковий транспорт.

"Міст – це постійний трафік, такої пропускної спроможності плавзасоби не забезпечать. Для важливих вантажів або пасажирів залучити їх цілком реально", – пояснив Лакійчук у коментарі "Телеграфу".

Як повідомляв "Телеграф", у Києві пропонують цікаве розв'язання проблем із мостами. У столиці зареєстрували петицію про створення прямого автобусного маршруту між станціями метро "Осокорки" і "Видубичі" через Південний міст.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна #Мости #Павло Лакійчук #Дмитро Беспалов