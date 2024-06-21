Тисячі точилок та пачок паперу: Верховний Суд оголосив цікавий тендер на мільйони гривень

У списку 15 найменувань різних предметів канцелярії

Верховний Суд України має намір витратити понад 4 млн гривень на закупівлю канцелярії. Для потреб суду буде закуплено папір кількох видів, затискачі для паперу, ручки-коректори, маркери та інше.

Тендер було оголошено 14 червня, а аукціон заплановано на 24 червня, йдеться на сайті державних закупівель Prozorro. Сума тендеру складає 4 081 310 гривень 55 копійок.

Верховний суд планує на ці кошти закупити таке канцелярське обладнання:

Папір для друку (тип 1) – 6 070 пачок.

Папір для друку (тип 2) – 12 920 пачок.

Папір для друку (тип 3) – 50 пачок.

Клей-олівець – 3 555 штук.

Клейка стрічка – 954 штуки.

Рідкий коректор з пензликом — 1 777 флаконів.

Маркери — 1 431 набір.

Олівець чорнографітний — 5 724 штуки.

Паперовий блок для нотаток – 5 724 штуки.

Ручка кулькова – 2 653 штуки.

Точилка пластикова — 1 431 штука.

Затискач для паперу (біндер) — 303 пачки.

Затискач для паперу (біндер) — 259 пачок.

Затискач для паперу (біндер) — 251 пачка.

Коректор-ручка – 234 штуки.

Термін постачання офісного обладнання до 5 липня 2024 року за адресою м. Київ, вул. Повітряних сил, 28, хоча сам Верховний Суд розташований на вулиці Пилипа Орлика, 8 у Києві.

Також "Телеграф" розповідав про те, що тендер на відновлення Херсонщини виграла компанія, пов’язана з місцевою владою. Журналісти провели розслідування.