Тисячі точилок та пачок паперу: Верховний Суд оголосив цікавий тендер на мільйони гривень
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У списку 15 найменувань різних предметів канцелярії
Верховний Суд України має намір витратити понад 4 млн гривень на закупівлю канцелярії. Для потреб суду буде закуплено папір кількох видів, затискачі для паперу, ручки-коректори, маркери та інше.
Тендер було оголошено 14 червня, а аукціон заплановано на 24 червня, йдеться на сайті державних закупівель Prozorro. Сума тендеру складає 4 081 310 гривень 55 копійок.
Верховний суд планує на ці кошти закупити таке канцелярське обладнання:
- Папір для друку (тип 1) – 6 070 пачок.
- Папір для друку (тип 2) – 12 920 пачок.
- Папір для друку (тип 3) – 50 пачок.
- Клей-олівець – 3 555 штук.
- Клейка стрічка – 954 штуки.
- Рідкий коректор з пензликом — 1 777 флаконів.
- Маркери — 1 431 набір.
- Олівець чорнографітний — 5 724 штуки.
- Паперовий блок для нотаток – 5 724 штуки.
- Ручка кулькова – 2 653 штуки.
- Точилка пластикова — 1 431 штука.
- Затискач для паперу (біндер) — 303 пачки.
- Затискач для паперу (біндер) — 259 пачок.
- Затискач для паперу (біндер) — 251 пачка.
- Коректор-ручка – 234 штуки.
Термін постачання офісного обладнання до 5 липня 2024 року за адресою м. Київ, вул. Повітряних сил, 28, хоча сам Верховний Суд розташований на вулиці Пилипа Орлика, 8 у Києві.
Також "Телеграф" розповідав про те, що тендер на відновлення Херсонщини виграла компанія, пов’язана з місцевою владою. Журналісти провели розслідування.