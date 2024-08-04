До 11 годин: в УЗ повідомили про затримку потягів через обстріл Полтавщини

Понад десяток рейсів прибуде чи відправиться пізніше звичайного

Росіяни в ніч на 4 серпня обстріляли залізничну інфраструктуру у Полтавській області, через що затримуються потяги. Одразу два рейси затримаються майже на 11 годин.

Йдеться про 21/22 Харків – Львів та 103/104 Краматорськ – Львів, які прибудуть на 10 годин 34 хвилини пізніше звичайного часу. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

В УЗ назвали потяги, які затримуються через нічний обстріл

"Поїзди Укрзалізниці продовжують долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині, наразі маємо низку значних затримок", ― пише пресслужба УЗ.

З запізненням приїдуть такі потяги, у дужках вказаний час затримки:

21/22 Харків – Львів (10:34);

103/104 Краматорськ – Львів (10:34);

1/2 Харків – Івано-Франківськ (10:06);

201/202 Харків – Ворохта (10:06);

63/64 Харків – Львів (4:57);

111/112 Ізюм – Львів (4:57);

112/111 Львів – Ізюм (2:25).

Затримки цих потягів також вплинуть на відправлення зворотних потягів. Це стосується рейсів, які відправляються увечері 4 серпня:

64/63 Львів – Харків (відправиться приблизно на дві години пізніше);

112/111 Львів – Ізюм (відправиться десь на 2 години пізніше);

2/1 Івано-Франківськ – Харків (потяг відправиться орієнтовно на 3 години пізніше);

202/201 Ворохта – Харків (відправиться з кінцевої станції вчасно, але на станції Івано-Франківськ буде нетипова зупинка на 3 години).

УЗ просить вибачення за незручності, які виникли через обстріл інфраструктури. У повідомленні також зазначили, що залізничники вже відновили пошкоджені ділянки.

Нагадаємо, що опівночі у Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Була загроза крилатих ракет та ударних дронів-камікадзе "шахед". У Миргороді пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни поцілили по залізничній інфраструктурі. Через це виникла затримка усіх потягів Харківського напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки повітряних цілей збили ПС ЗСУ за увесь час повномасштабного вторгнення. Вражає також кількість бойових вильотів ― 20 тисяч.