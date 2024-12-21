Люди прийняли дим від мангалу в ресторані "Реберня" за пожежу та почалася паніка (відео)

На місці працювали рятувальники

У суботу, 21 грудня, у Печерському районі столиці розпочалося задимлення у популярному закладі "Реберня". Ресторан знаходиться поряд із метро "Арсенальна".

На місце події оперативно прибуло одразу кілька екіпажів рятувальників, проте це виявився дим від мангалу. Про це повідомляють столичні Телеграм-канали.

Якоїсь миті сильний густий дим огорнув вулиці центральної частини міста. Люди почали панікувати і подумали, що у "Реберні" спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали всі екстрені служби Києва, проте, на щастя, інформація про пожежу не підтвердилась.

Заклад розташований на Печерську на вулиці Івана Мазепи.

Як повідомив представник ДСНС Києва Павло Петров, дим від мангалу прийняли за спалах на даху.

Після прибуття, рятувальники обстежили приміщення закладу та пожежі не виявили. Виклик виявився хибним.

"Реберня" на Печерську на вулиці Івана Мазепи

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа. Так, за попередніми даними, на території житлового масиву Воскресенка почало горіти кафе, а потім вогонь перекинувся на сусідні заклади.

Перехожі спочатку почули звуки, схожі на вибух, а вже потім побачили густий чорний дим.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в історичному районі Києва горів популярний бар This is Півбар. За словами очевидців, у самому приміщенні бару дуже димно.