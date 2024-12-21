Він єдиний у всьому світі: як виглядає пам’ятник рюкзаку у Львові, який приносить удачу (фото, відео)

З 2012 року цікавий монумент привертає увагу численних туристів

У нашій країні є безліч пам’яток, які зустрічаються майже у кожному місті та селі. Деякі з часом зносяться, як це було з милим монументом слоненя на місці Арки дружби народів у Києві. Проте з часів незалежності України було встановлено багато незвичайних сучасних символів, які стають дуже популярними серед дорослих та дітей. Одним із таких став пам’ятник рюкзаку, який прикрасив місто Львів 14 травня 2012 року.

Пам’ятник рюкзаку у Львові — це незвичайний та символічний витвір мистецтва. Він знаходиться у дворі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Що означає і як виглядає пам’ятник рюкзаку

Двометровий монумент є великим рюкзаком в 300 кг, який виконаний з металу і нагадує об’ємний, стильний аксесуар. Його розміри значні, а рюкзак виглядає так, ніби готовий вирушити в подорож. Поруч із рюкзаком знаходяться туристичні черевики, фляга води, спальний мішок та килимок.

Ідею створення цієї незвичайної пам’ятки висунув полярник, учасник чотирьох антарктичних експедицій Ігор Дикий, який 1997 року з успіхом закінчив навчання у Львівському університеті. "Рюкзак" був створений з метою підкреслити важливість подорожей та дослідницького духу, який властивий багатьом людям, особливо молоді.

До речі, студенти університету кажуть, що якщо потерти взуття, то обов’язково здійсниться довгоочікувана подорож. А тим, хто хоче вдало скласти іспит, варто приміряти ранець перед початком сесії.

Пам’ятник рюкзаку став популярним серед туристів і місцевих мешканців, та став частиною культурного життя міста.

Раніше ми розповідали, що перший трамвай у Львові пройшов випробуванням людським нерозумінням. "Телеграф" писав, чому його вагони закидували помідорами.