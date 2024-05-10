Як проголосувати у фіналі Євробачення 2024: нові правила та як голосувати українцям

Цього року правила голосування на Євробаченні змінились

У суботу, 11 травня, у шведському Мальме пройде фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. Змагатися за перемогу будуть представники 26 країн, які раніше пройшли відбір у першому та другому півфіналах.

Онлайн-трансляція Євробачення 2024 розпочнеться у суботу, 11 травня, 22.00 за київським часом. "Телеграф" писав, де можна буде дивитися онлайн-трансляцію конкурсу.

Як голосувати у фіналі Євробачення 2024

Цього року процес голосування у фіналі Євробачення змінився. Якщо раніше лінії голосування відкривали після останнього виступу учасників, то цього року голосування стартує одразу, як перший учасник фіналу вийде на сцену.

Щоб проголосувати за свого фаворита, можна використовувати затосунок Eurovision Song Contest. Також можна надіслати SMS на номер 7576 із порядковим номером виступу свого фаворита.

Крім того, глядачі з країн, які не беруть участі у Євробаченні, може проголосувати окремо в рамках блоку "Решта світу" — майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції напередодні фіналу.

Де дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2024

Офіційний Facebook-акаунт Євробачення;

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна.

Крім того, трансляцію з коментарями Тимура Мірошниченка українською мовою можна буде переглянути у додатку Дія. Також "Телеграф" вестиме текстову онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі Євробачення 2024 року. Повний список країн із порядковим номером виступу.