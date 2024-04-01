Трек Europapa розірвав мережу: представнику Нідерландів пророкують перемогу на Євробаченні 2024 (фото)

Єврофани у захваті від пісні Europapa

Останні прогнози букмекерів щодо Євробачення 2024 свідчать, що представники України (alyona alyona і Jerry Heil) покинули трійку лідерів. Наразі пророкують перемогу співаку з Нідерландів – 26-річному реперу Joost Klein.

Мережа у захваті від його треку Europapa, який уже став рекордсменом цьогорічного конкурсу. На офіційному YouTube-каналі Євробачення, де вже опублікували відео всіх учасників цього року, пісня Europapa зібрала найбільшу кількість переглядів – понад 16 мільйонів.

Відомо, що трек від України зібрав 4 млн, а фаворит букмекерів – Хорватія – 3,4 млн. Пісні інших країн не можуть зібрати і пʼяти мільйонів переглядів, а Joost Klein миттєво завойовує прихильність шанувальників у всьому світі.

Запальний трек Europapa

Це відобразилося і на букмекерському рейтингу. Після такого буму популярності серед єврофанів, аналітики підняли виконавця з 21-го місця на пʼяте.

Прогнози букмекерів

Популярний Йост Кляйн

Europapa – це пісня, яка символізує об’єднання європейців та європейські країни. Її створено у співавторстві з репером Donnie нідерландською мовою.

Цікаво, що собистість Joost Klein викликає чимало дискусій. Нідерландський музикант після початку великої війни в Україні співпрацював з російськими артистами. У березні 2022-го він випустив спільний трек з російським репером CMH (Руслан Тушенков) під назвою Jackass. У синглі Joost співає про свою любов до Росії та її жінок.

Раніше "Телеграф" писав, що 68-й конкурс Євробачення 2024 відбудеться у шведському місті Мальме. Відомо, що місто вже приймало музичний чемпіонат двічі – у 1992 та 2013 роках. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня відповідно.

Представники від України alyona & Jerry Heil виступлять у першій частині першого півфіналу у вівторок, 7 травня. Співачки вийдуть на сцену Євробачення 2024 під номером "5".