4 червня в Національній опері України – прем’єра балету "Коппелія"

4 червня 2024 року вихованці Катерини Кухар вийдуть на сцену Національної опери України

О 17:00 4 червня глядачі зможуть побачити прем'єру балету за участі майбутніх зірок великого балету України — класику комедійно — балетного жанру "Коппелія".

Цей балет отримав успіх ще у 1870 році, коли був презентований вибагливому французькому глядачеві у Гранд-Опера. З тих пір він є прикрасою багатьох головних театрів світу. У Києві цю видовищну виставу, яку створив український балетмейстер Анатолій Шекера, за редакцією заслуженого артиста України Ярослава Ткачука, представлять учні та студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу.

Балет "Коппелія" поставлений за новелою Ернеста Амадея Гофмана "Пісочна людина". Як і належить справжній комедії, – видовище вишукане, легке, яскраве.

Музику до постановки створив французький композитор Лео Деліб, і вона за два століття стала справжньою класикою світового балету.

В основі цієї балетної постановки – історія кохання з любовним трикутником, ревнощами, пристрасними інтригами та щасливим кінцем. Головний герой – легковажний Франц, закоханий у селянку Сванільду, але водночас він задивляється й на інших гарненьких дівчат… Одного дня йому затьмарює розум неймовірної краси незнайомка Коппелія, яку він побачив у вікні. За іронією долі Коппелія виявляється механічною лялькою, яку створив винахідливий майстер Коппеліус. Така життєва метафора.

"Нехай поважний глядач не переживає за долю закоханих: бути разом Сванільді та Францу допоможуть вірні подруги Сванільди, що готові навіть вчинити самосуд і незаконне проникнення в лабораторію Коппеліуса, щоб допомогти подрузі", — говорять організатори вистави.

Головні ролі у виставі виконують:

Сванільда – Злата Лосєва

Коппеліус – Руслан Авраменко, соліст Національної опери України

Франц – Валерій Хованов

Музика: Лео Деліб (вистава виконується під фонограму)

Хореографія: Анаталія Шекери за редакцією Ярослава Ткачука

Лібрето: за мотивами новели Е. Гофмана

Дата: 4 червня 2024 року

Час: 17:00

Місце проведення: Національний театр опери та балету імені Тараса Шевченка

Адреса: вул. Володимирська, 50

4 травня на сцену Нацопери вийдуть учні Катерини Кухар

Довідка про Київський державний фаховий хореографічний коледж:

З моменту свого заснування в 1934 році, балетна школа зробила величезний внесок у розвиток вітчизняного балетного мистецтва та міжнародну танцювальну спадщину, випускаючи артистів балету з міжнародною славою .

Учні й студенти в КДФХК навчаються за кошти державного бюджету, сюди потрапляють діти, які дійсно мають здібності й талант. Випускники коледжу з успіхом працюють не лише в українських театрах, але й в багатьох творчих колективах за кордоном.

Так, майже за 90 років свого функціонування хореографічний заклад зробив значний внесок у багату світову хореографічну спадщину, випустивши артистів, які здобули міжнародну славу, зокрема: Тетяна Таякіна, Валентина Калиновська, Валерій Ковтун, Тетяна Боровик, Раїса Хилько, Микола Прядченко, Ірина Дворовенко, Денис Матвієнко, Аліна Кожокару, Нобухіро Терада, Наталія Лазебнікова, Олександр Жембровський, Катерина Кухар, Олександр Стоянов, Сергій Бондур, Катерина Ханюкова, Олеся Шайтанова… І це лише деякі всесвітньо відомі випускники коледжу.

Учні та студенти коледжу постійно беруть участь у найпрестижніших міжнародних і всеукраїнських балетних конкурсах та здобувають перемоги.

Коледж очолює народна артистка України Катерина Кухар. Педагогічна команда навчального закладу зберігає й розвиває кращі традиції класичного балету.