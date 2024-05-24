4 июня в Национальной опере Украины – премьера балета "Коппелия"

4 июня 2024 воспитанники Екатерины Кухар выйдут на сцену Национальной оперы Украины

В 17:00 4 июня зрители смогут увидеть премьеру балета с участием будущих звезд большого балета Украины – классику комедийно – балетного жанра "Коппелия".

Этот балет преуспел еще в 1870 году, когда был презентован требовательному французскому зрителю в Гранд-Опера. С тех пор он украшение многих главных театров мира. В Киеве этот зрелищный спектакль, созданный украинским балетмейстером Анатолием Шекером, под редакцией заслуженного артиста Украины Ярослава Ткачука, представят ученики и студенты Киевского государственного профессионального хореографического колледжа.

Балет "Коппелия" поставлен по новелле Эрнеста Амадея Гофмана "Песочный человек". Как и положено настоящей комедии, – зрелище изысканное, легкое, яркое.

Музыку к постановке создал французский композитор Лео Делиб, и за два столетия она стала настоящей классикой мирового балета.

В основе балетной постановки – история любви с любовным треугольником, ревностью, страстными интригами и счастливым концом. Главный герой – легкомысленный Франц, влюбленный в крестьянку Сванильду, но в то же время он заглядывается и на других хорошеньких девушек… Однажды ему туманит разум невероятной красоты незнакомка Коппелия, которую он увидел в окне. По иронии судьбы Коппелия оказывается механической куклой, которую создал изобретательный мастер Коппелиус.

"Пусть почтенный зритель не переживает за судьбу влюбленных: быть вместе Сванильди и Францу помогут верные подруги Сванильды, готовые даже совершить самосуд и незаконное проникновение в лабораторию Коппелиуса, чтобы помочь подруге", — говорят организаторы спектакля.

Главные роли в спектакле выполняют:

Сванильда – Злата Лосева

Коппелиус – Руслан Авраменко, солист Национальной оперы Украины

Франц – Валерий Хованов

Музыка : Лео Делиб (спектакль исполняется под фонограмму)

Хореография : Анаталия Шекеры под редакцией Ярослава Ткачука

Либретто : по мотивам новеллы Э. Гофмана

Дата: 4 июня 2024 года

Время: 17:00

Место проведения: Национальный театр оперы и балета имени Тараса Шевченко

Адрес : ул. Владимирская, 50

4 мая на сцену Нацоперы выйдут ученики Екатерины Кухар

Справка о Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже:

С момента своего основания в 1934 году, балетная школа внесла огромный вклад в развитие отечественного балетного искусства и международное танцевальное наследие, выпуская артистов балета с международной славой.

Учащиеся и студенты в КГФХК учатся за средства государственного бюджета, сюда попадают дети, действительно имеющие способности и талант. Выпускники колледжа с успехом работают не только в украинских театрах, но и во многих творческих коллективах за границей.

Так, почти за 90 лет своего функционирования хореографическое учреждение внесло значительный вклад в богатое мировое хореографическое наследие, выпустив артистов, снискавших международную славу, в частности: Татьяна Таякина, Валентина Калиновская, Валерий Ковтун, Татьяна Боровик, Раиса Хилько, Николай Денис Матвиенко, Алина Кожокару, Нобухиро Терада, Наталья Лазебникова, Александр Жембровский, Екатерина Кухарь, Александр Стоянов, Сергей Бондур, Екатерина Ханюкова, Олеся Шайтанова… И это лишь немногие всемирно известные выпускники колледжа.

Учащиеся и студенты колледжа постоянно принимают участие в самых престижных международных и всеукраинских балетных конкурсах и одерживают победы.

Колледж возглавляет народная артистка Украины Екатерина Кухар. Педагогическая команда учебного заведения сохраняет и развивает лучшие традиции классического балета.