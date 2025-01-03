Фільм про звірства Росії у Бучі став шоком для іноземців

80% людей за кордоном не знають про звірства, скоєнні росіянами проти українців

Український сценарист та продюсер фільму "Буча" Олександр Щур заявив, що 80% глядачів за кордоном не знали про трагічні події у місті. Картина, заснована на реальних подіях, розповідає про громадянина Казахстану, який за допомогою свого паспорта проникає на окуповані території, щоб евакуювати мирних жителів.

Щур розповів в етері "КИЇВ24", що більшість іноземців не знають про звірства, скоєнні російськими військовими проти мирних українців. За його словами, зараз за кордоном активно діє російська пропаганда, тому надзвичайно важливо доносити правду про війну в Україні до міжнародної спільноти.

"80% людей за кордоном після перегляду завжди казали, що "ми навіть до 20% не знали того, що у вас відбувалося. Це дуже важливо. Давайте, поширюйте інформацію як можна швидше", — сказав продюсер стрічки.

Про що фільм "Буча"

Повнометражний художній фільм режисера Станіслава Тіунова, який розповідає реальну історію Костянтина Гудаускаса — волонтера, який врятував десятки людей із Бучі, Ворзеля та інших населених пунктів, що перебували під російською окупацією. Костянтин, литовець за походженням, народився в Казахстані. Його "союзний" для росіян казахський паспорт допомагав йому безперешкодно проходити через їхні блокпости.

Костянтин Гудаускас. Фото: instagram.com/konstantin_gudauskas

У головній ролі фільму знявся польський актор Цезарій Лукашевич. До акторського складу також увійшли В’ячеслав Довженко, Олександр Печериця, Сергій Стрельников і Анастасія Нестеренко.

Де подивитися фільм "Буча"

Українська військова драма "Буча" стала доступною для перегляду на глобальному стрімінгу Netflix за платною підпискою. Перед прем’єрою на платформі фільм здобув срібну нагороду Варшавського міжнародного кінофестивалю та стартував в українському прокаті 7 листопада 2024 року.

"Поява "Бучі" на Netflix – це важливий крок у поширенні правди про війну в Україні та збереженні пам’яті про ці трагічні події для майбутніх поколінь", — написали в Бучанській міській раді.

Нагадаємо, що фільм "Буча" викликав скандал в Україні. Також його показ намагалися зірвати у США, розповів Олександр Щур "Телеграфу" у лютому 2024 року.