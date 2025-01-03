Фильм о зверствах России в Буче стал шоком для иностранцев

80% людей за границей не знают о зверствах, совершенных россиянами против украинцев

Украинский сценарист и продюсер фильма "Буча" Александр Щур заявил, что 80% зрителей за границей не знали о трагических событиях в городе. Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о гражданине Казахстана, который посредством своего паспорта проникает на оккупированные территории, чтобы эвакуировать мирных жителей.

Щур рассказал в эфире "КИЕВ24", что большинство иностранцев не знают о зверствах, совершенных российскими военными против мирных украинцев. По его словам, сейчас за границей активно действует российская пропаганда, поэтому очень важно доносить правду о войне в Украине до международного сообщества.

"80% людей за границей после просмотра всегда говорили, что "мы даже до 20% не знали того, что у вас происходило. Это очень важно. Давайте, распространяйте информацию как можно скорее", — сказал продюсер ленты.

О чем фильм "Буча"

Полнометражный художественный фильм режиссера Станислава Тиунова, рассказывающий реальную историю Константина Гудаускаса — волонтера, спасшего десятки людей из Бучи, Ворзеля и других находившихся под российской оккупацией населенных пунктов. Константин, литовец по происхождению, родился в Казахстане. Его "союзный" для россиян казахский паспорт помогал ему беспрепятственно проходить через их блокпосты.

Константин Гудаускас. Фото: instagram.com/konstantin_gudauskas

В главной роли фильма снялся польский актер Цезарий Лукашевич. В актерский состав также вошли Вячеслав Довженко, Александр Печерица, Сергей Стрельников и Анастасия Нестеренко.

Где посмотреть фильм "Буча"

Украинская военная драма "Буча" стала доступна для просмотра на глобальном стриминге Netflix за платной подпиской. Перед премьерой на платформе фильм получил серебряную награду Варшавского международного кинофестиваля и стартовал в украинском прокате 7 ноября 2024 года.

"Появление "Бучи" на Netflix — это важный шаг в распространении правды о войне в Украине и сохранении памяти об этих трагических событиях для будущих поколений", — написали в Бучанском городском совете.

Напомним, что фильм "Буча" вызвал скандал в Украине. Также его показ пытались сорвать в США, рассказал Александр Щур "Телеграфу" в феврале 2024 года.