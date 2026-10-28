Хек виходить соковитим і апетитним: секрет запікання, який варто спробувати

Перед запіканням рибу необхідно замаринувати

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Хек можна запекти так, щоб він залишився соковитим і ароматним, а зверху з’явилася апетитна скоринка. Для цього рибу маринують у суміші томатної пасти, соєвого соусу, рослинної олії та спецій. Маринад надає хеку насиченого смаку, а надрізи допомагають йому краще просочитися.

Рецептом поділилися на сторінці zoshyt.receptiv в Instagram.

Як вибрати хека

Якщо купуєте замороженого хека, вибирайте рибу з цілою поверхнею, без підсохлих ділянок. Крижана глазур має бути рівномірною, без товстої снігової кірки. Якщо в упаковці багато пухкого снігу або тушки злиплися, краще взяти іншу. Купуючи фасовану рибу, перевірте цілісність упаковки, термін придатності та умови зберігання.

Розморожуйте хека в холодильнику, поклавши його в ємність, куди стікатиме рідина. Перш ніж наносити маринад, промокніть рибу паперовим рушником.

Що знадобиться для хека в маринаді

Візьміть 900 г хека. Очистьте рибу від луски, плавців і нутрощів, потім зробіть надрізи.

Для маринаду знадобляться 50 г рослинної олії, 60 г соєвого соусу і 2 ст. л. томатної пасти. Також підготуйте сіль, приправу для риби, лимонний і чорний мелений перець. Кількість спецій вибирайте до смаку, а сіль додавайте з урахуванням солоності соєвого соусу.

Як замаринувати й запекти рибу

Змішайте в мисці олію, соєвий соус і томатну пасту. Додайте сіль і приправи, перемішайте до однорідності. Змастіть маринадом підготовленого хека, розподіляючи суміш по поверхні риби та всередині надрізів.

Надрізи на тушці допомагають хеку краще просочитися маринадом. Скриншот Instagram/zoshyt.receptiv

Застеліть деко пергаментом і перекладіть на нього рибу. Не ставте її в духовку одразу: спочатку залиште маринуватися щонайменше на 1 годину.

На цей час поставте рибу в холодильник. Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте туди деко з хеком і запікайте 40 хвилин, як зазначено в рецепті.

Як подавати запеченого хека

Подавайте хека гарячим. На гарнір підійдуть картопляне пюре, відварений рис або запечені овочі. Якщо хочете зробити подачу легшою, доповніть рибу салатом зі свіжих овочів.

Окремо до хека можна подати часточку лимона та свіжу зелень. Додавайте лимонний сік уже в тарілці, до смаку, щоб він не перебивав томатно-соєвий маринад.

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