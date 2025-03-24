Не только "Юношество": подборка лучших фильмов и сериалов про подростков (видео)

В школах, как и в "Санта-Барбаре", всегда бушуют недетские страсти

Современные кинематографисты все чаще радуют зрителей качественными и актуальными проектами. Особого внимания заслуживают сериалы и фильмы о школьной жизни, которые правдиво передают реальность подростков и их взрослых проблем. Недавно весь мир потряс нашумевший сериал "Юношество" производства Netflix, тем не менее у него есть немало достойных конкурентов, тем более украинских.

Некоторые истории выходят за рамки повседневных школьных будней — это и детективы, и психологические триллеры, и мелодрамы. "Телеграф" сделал подборку из лучших сериалов и фильмов о подростках на примере топового "Юношество" 2025 года.

Сериалы

"Защищая Джейкоба" (2020)

Драматический мини-сериал от Apple TV+, основанный на одноименном романе Уильяма Лендея. Это история об Энди и Лоре Барбер, чьи жизни переворачиваются с ног на голову, когда их 14-летнего сына Джейкоба обвиняют в убийстве одноклассника. Отец, работающий помощником окружного прокурора, вынужден бороться не только за сына, но и за сохранение своей семьи.

"Эйфория" (2019)

Сериал от HBO, который рассказывает о жизни группы подростков, их проблемах с наркотиками, отношениях, сексуальности и поисках собственной идентичности. Главная героиня – Ру (Зендея), после реабилитации пытается найти свое место в мире, борясь с зависимостью от наркотиков. Сериал исследует темы буллинга, психических расстройств, отношений и сексуальных экспериментов.

"13 причин почему" (2017-2020)

Эмоциональная история, которая сосредоточена на последствиях самоубийства подростка Ханны Бейкер и потому, как ее решения влияют на ее одноклассников. История представляется через серию кассет, которые Ханна оставила после своей смерти, на которых она подробно объясняет, почему каждый из ее одноклассников стал частью ее решения уйти из жизни.

"Первые ласточки" (2019-2020)

Украинский драматический сериал, освещающий актуальные подростковые проблемы: буллинг, депрессию и сложные отношения с родителями. Проект был высоко оценен за правдоподобное отображение жизни современной молодежи.

"#Школа" (2018-2019)

Драматический сериал стал прорывом на украинском телевидении. В центре сюжета — молодые учителя, их отношения с учениками, а также личные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются педагоги и подростки. Он приблизился к реалистичному изображению жизни современной украинской школы, где дети сталкиваются с проблемами буллинга, первой любви, отношений с родителями и учителями.

"Половое воспитание" (2019-2023)

Британский сериал от Netflix, который рассказывает об Отисе Милберне – подростке, чьи родители работают в сфере сексуальной терапии. Отис, хоть и не имеет опыта в этих вопросах, начинает помогать одноклассникам решать их сексуальные и эмоциональные проблемы, открывая в школе "сексуальную клинику".

Украинские фильмы

"Секс, Инста и ВНО" (2020)

Откровенный драмеди-сериал о современных подростках поколения Z без цензуры, снятый режиссером Антонио Лукичем. Главная героиня Саша – образцовая старшеклассница, жизнь которой рушится, когда ее интимные фото случайно попадают в сеть. Школьница переживает буллинг и предательство друзей на пороге выпускных экзаменов, и вынуждена бороться за свою репутацию и самоуважение.

"Стоп-Земля" (2021)

Трогательная история о 16-летней Маше, которая переживает свой последний год в киевской школе, открывает первую любовь и ищет себя. Лента получила высокую оценку критиков: "Хрустального медведя" на Берлинском кинофестивале и Гран-при Одесского кинофестиваля.

"Племя" (2014)

Криминальная драма о специализированном интернате для глухих, где молодые люди живут по жестоким законам подпольной банды. Главный герой Сергей пытается найти свое место в этом закрытом сообществе, сталкиваясь с насилием и моральной деградацией, и вынужден выбирать между покорением системы и борьбой против нее. Картина снята исключительно языком жестов без субтитров.

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