Останній сезон серіалу "Гра в кальмара" вже у мережі: чи можна його переглянути безплатно

27 червня відбулася прем’єра нового сезону гучної історії

Цієї п’ятниці о 10:00 за Києвом на платформі Netflix вийшло продовження другого сезону південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Глядачі нарешті дізнаються, що чекає на учасника під номером 456 — сміливого Сон Гі Хуна, який знову вступає у смертельну гру, щоб раз і назавжди з нею покінчити.

Третій сезон популярного шоу, удостоєного премії "Еммі" у 2022 році, стане фінальною главою драматичної історії про виживання. Він складається з шести епізодів, і всі вони стали доступні сьогодні, 27 червня, на Netflix.

Про що серіал "Гра у кальмара"

Серіал "Гра в кальмара" оповідає про 456 людей, які опинилися у складній фінансовій ситуації та відчайдушному становищі. Їм пропонують взяти участь у низці дитячих ігор з величезним грошовим призом. Але за програш у цих іграх доводиться розплачуватися власним життям.

Серіал "Гра в кальмара" дебютував на стрімінгу у вересні 2021 року і швидко став найпопулярнішим проєктом в історії платформи, зібравши 1,65 мільярда переглядів всього за перші чотири тижні. На хвилі приголомшливого успіху було оголошено другий сезон, який вийшов у грудні 2024 року. Одночасно з його зйомками відбувалася робота над третім сезоном. У ньому знову знялися актори, які були задіяні в попередньому.

Де дивитись 3 сезон "Гри у кальмара"

Нагадаємо, що фінальний сезон популярного південнокорейського серіалу складається із 6 серій. 27 червня всі вони вийшли на Netflix, тому нові випуски можна переглянути по платній підписці на стрімінговій платформі. Базовий пакет із гарною якістю відео коштує 4,99 EUR на місяць (або 243,16 грн). Стандартний пакет із чудовою якістю відео – 7,49 EUR (364,98 грн), а Преміум пакет – 9,99 EUR (486,80 грн).

На Netflix вийшли усі серії останнього сезону серіалу "Гра в кальмара"

У березні 2024 року зірку серіалу О Ен Су, який зіграв старика на ім’я О Іль Нам, засудили за сексуальні домагання. Цього року акторові буде 81 рік.