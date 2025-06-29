Від Януковича до зброї проти росіян: "Гра в кальмара" надихнула українців на розривні меми (фото, відео)

Люди жартували і про виживання в Україні

Третій сезон "Гри в кальмара" викликав в українців, як злість так і розпач, глядачі плакали і ділись відгуками. Проте знайшлись і ті, хто перейняв сюжетну лінію, створивши про це меми та жарти про життя в Україні.

"Телеграф" зібрав найсмішніші приколи. Люди жартували про повітряні тривоги, кінцівку серіалу та навіть Віктора Януковича.

Дотепний був той жарт про фінал серіалу, де учасник "Детектив" залишився у фіналі з грошима, але з маленькою дитиною на руках. Це відео зняли під популярний трек української співачки.

Українці також вигадали свою версію серіалу "Гра в кальмара". В головній ролі став Віктор Янукович, якого згенерувала нейромережа. Він був із золотим батоном.

У мережі також жартують і про те, що українці проживають з акторами "Гру в кальмара". У серіалі це не по-справжньому, а в Україні своя гра за вікном. Ймовірніше автор мав на увазі постійні повітряні тривоги та вибухи, які чують українці.

Був автор, який у своєму мемі дотепно пожартував про ніж, який використовували для гри в 2 серії. Він відмітив у дописі українського волонтера Сергія Стерненка і написав, що новий ніж — це ідея для створення зброї проти росіян.

"Гра в кальмара" — що відомо

"Гра в кальмара" (Squid Game) — це південнокорейський серіал Netflix, створений Хван Дон Хьоком, який став світовим феноменом. Перший сезон вийшов у 2021 році і розповідає про 456 учасників, які через фінансові труднощі беруть участь у смертельних іграх, основаних на дитячих корейських забавах, заради призового фонду у 45,6 мільярда вон.

Гравець 456 — це Сон Гі-хун, головний герой серіалу "Гра в кальмара". Його грає південнокорейський актор та модель Лі Чон Че. У першому сезоні Сон Гі-хун стає єдиним переможцем зі 456 учасників смертельних ігор. У другому сезоні Сон Гіхун, або ж Гравець 456, вдруге приходить грати гру в кальмара, після того як він вижив і переміг у першому сезоні.

Третій сезон продовжує історію з того моменту, де закінчився другий сезон. Кожна гра, кожна втрата, кожна зрада призводить до фіналу.

Фінальний сезон популярного південнокорейського серіалу складається із 6 серій. 27 червня всі вони вийшли на Netflix, тому нові випуски можна переглянути в українському дубляжі по платній підписці на стрімінговій платформі. Базовий пакет із гарною якістю відео коштує 4,99 EUR на місяць (або 243,16 грн). Стандартний пакет із чудовою якістю відео – 7,49 EUR (364,98 грн), а Преміум пакет – 9,99 EUR (486,80 грн).

Раніше "Телеграф" писав, що кияни грають в кальмара прямо посеред Хрещатику.