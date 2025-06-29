Новий сезон "Гри в кальмара" викликав у українців шок, злість і сльози: що кажуть

Українці в шоці від фіналу, такого не очікував ніхто

Серіал Гра в кальмара 3 сезон зʼявився на екранах 27 червня вже встиг полюбитись глядачам, хтось в захваті від нової частини. Інші були незадоволені фіналом.

"Телеграф" зібрав відгуки та коментарі українців, які встигли подивитись 6 серій серіалу. Думки розділились.

"Гра в кальмара" (Squid Game) — це південнокорейський серіал Netflix, створений Хван Дон Хьоком, який став світовим феноменом. Перший сезон вийшов у 2021 році і розповідає про 456 учасників, які через фінансові труднощі беруть участь у смертельних іграх, основаних на дитячих корейських забавах, заради призового фонду у 45,6 мільярда вон.

У відгуках на третю частину фільму, яка вийшла у 2025 році, більшість людей неочікувала такого закінчення, а комусь навпаки зайшло. Люди пишуть, що плакали, інші чекають продовження серіалу.

Інші користувачі написали відгук у мережі Х. Справжні поціновувачі корейських серіалів зовсім не зраділи виходу 3 сезону. Українці пишуть, що витратили час дарма.

"Це був такий флоп.. третина часу дірки в сюжеті ще третина крінж гра віпів і остання третина абсолютна відсутність логіки у вчинках персонажів. Кінцівка це взагалі окрема розмова", — пишуть у мережі.

Не сподобався людям і головний герой серіалу. Гравець 456 — це Сон Гі-хун, головний герой серіалу "Гра в кальмара". Його грає південнокорейський актор та модель Лі Чон Че. У першому сезоні Сон Гі-хун стає єдиним переможцем зі 456 учасників смертельних ігор. У другому сезоні Сон Гіхун, або ж Гравець 456, вдруге приходить грати гру в кальмара, після того як він вижив і переміг у першому сезоні. Він знає особливості та намагається врятувати інших учасників. Ось що пишуть українці:

Також були і відгуки тих людей, кому 3 сезон сподобався більше, ніж 2. Користувач пише, що дивитись серіал легко, ігри динамічні, але проблеми присутні.

Один з користувачів пише, що третій сезон треба було не знімати. Мовляв він мав закінчитись раніше. Додамо, що третій сезон продовжує історію з того моменту, де закінчився другий сезон. Кожна гра, кожна втрата, кожна зрада призводить до фіналу. Сон Гі-хун (гравець 456) продовжує свою місію зупинити жорстокі ігри раз і назавжди.

Українці також знімали відео, де плакали та висловлювали свої емоції.

За словами одної з користувачок, вона плакала за улюбленими героями, які встигли полюбитись глядачам. Мова йде за гравців "007" та "125". Пак Йон Сік у серіалі колишній азартний гравець і син Гем-джа. Попри попередження матері, він голосує за продовження ігор, щоб заробити більше грошей і погасити свої борги. Він змінює свою думку після того, як ледь не втрачає матір під час гри "змішування". Найцікавіше в цьому персонажі те, що він і його мати беруть участь в одних і тих же іграх, але спочатку не знають про це один одного

Про що 3 сезон "Гри у кальмара"

У нових епізодах гра стане ще більш нещадною та кровопролитною. Гравець під номером "456" Сон Гі Хун змушений знову взяти участь після провалу спроби повстати проти системи. Тим часом Фронтмен, який раніше ховався під номером гравця "001", готується до візиту високопоставлених гостей, які прагнуть спостерігати страждання учасників.

Де дивитись 3 сезон "Гри у кальмара"

Нагадаємо, що фінальний сезон популярного південнокорейського серіалу складається із 6 серій. 27 червня всі вони вийшли на Netflix, тому нові випуски можна переглянути в українському дубляжі по платній підписці на стрімінговій платформі. Базовий пакет із гарною якістю відео коштує 4,99 EUR на місяць (або 243,16 грн). Стандартний пакет із чудовою якістю відео – 7,49 EUR (364,98 грн), а Преміум пакет – 9,99 EUR (486,80 грн).

Раніше "Телеграф" писав, що у березні 2024 року зірку серіалу О Ен Су, який зіграв старика на ім’я О Іль Нам, засудили за сексуальні домагання. Цього року акторові буде 81 рік.