Найгірше, що ви можете зробити ноутбуку: ця помилка призводить до проблем із батареєю

Експерт вказав на важливий момент, який стосується зарядки гаджета

Ноутбук – незамінний помічник для роботи та дозвілля, але дуже важливо правильно за ним доглядати, особливо за батареєю. Неправильне використання акумулятора може скоротити його термін служби.

У матеріалі The Sun експерт Кент Гріффіт розповів про помилку, яку припускаються практично всі власники гаджета. Від неї потрібно позбавлятися, якщо хочете насолоджуватися стабільною і тривалою роботою пристрою.

Як продовжити час роботи батареї ноутбука

Багато користувачів не правильно заряджають ноутбук, не розуміючи, що своїми діями "вбивають" акумулятор і згодом він повністю перестане тримати заряд. Ця помилка полягає в тому, що пристрій постійно під'єднаний до мережі живлення.

Експерт Кент Гріффіт говорить, коли акумулятор постійно заряджений на 100%, це створює напругу на елементи живлення, що знижує їхню місткість і довговічність. Крім того, перезаряджання може призвести до перегріву, що негативно позначається на загальній продуктивності пристрою та його безпеці.

За словами фахівця, оптимальний рівень заряду для продовження терміну служби батареї перебуває між 20% та 80%. Вкрай не рекомендується заряджати ноутбук до 100% і потім відключати його від зарядного пристрою, щоб використовувати до повної розрядки. Такий підхід призводить до зайвого зношування батареї.

"Телеграф" писав раніше, що робити, якщо ноутбук почав гудіти і перегріватися. Користувачам підказали варіанти, як самостійно вирішити проблему.