Худшее, что вы можете сделать ноутбуку: эта ошибка приводит к проблемам с батареей

Эксперт указал на важный момент, касающийся зарядки гаджета

Ноутбук – незаменимый помощник для работы и досуга, но очень важно правильно за ним ухаживать, особенно за батареей. Неправильное использование аккумулятора может значительно сократить его срок службы.

В материале The Sun эксперт Кент Гриффит рассказал об ошибке, которую допускают практически все владельцы гаджета. От нее нужно избавляться, если хотите наслаждаться стабильной и продолжительной работой устройства.

Как продлить время работы батареи ноутбука

Многие пользователи не правильно заряжают ноутбук, не понимая, что своими действиями "убивают" аккумулятор и со временем он полностью перестанет держать заряд. Эта ошибка заключается в том, что устройство постоянно подключено к сети питания.

Эксперт Кент Гриффит говорит, когда аккумулятор постоянно заряжен на 100%, это создает напряжение на элементы питания, что снижает их емкость и долговечность. Кроме того, перезарядка может привести к перегреву, что негативно сказывается на общей производительности устройства и его безопасности.

По словам специалиста, оптимальный уровень заряда для продления срока службы батареи находится между 20% и 80%. Крайне не рекомендуется заряжать ноутбук до 100% и затем отключать его от зарядного устройства, чтобы использовать до полной разрядки. Такой подход приводит к излишнему износу батареи.

"Телеграф" писал ранее, что делать, если ноутбук начал гудеть и перегреваться. Пользователям подсказали варианты, как самостоятельно можно решить проблему.