Їжа не зіпсується: як утримати температуру в холодильнику під час відключень

Продукти в холодильнику залишаться холодними

Холодильник — один з тих побутових приладів, який першим страждає через періодичні відключення електроенергії. Однак якщо правильно з ним поводитися, то і сама техніка, і продукти всередині будуть цілими та неушкодженими.

Простим лайфхаком, як зберегти холод у холодильнику під час відключень світла, поділилася фудблогер Марія Партика.

Як залишити холодильник холодним

Нам знадобиться звичайна вода, пляшки, 5 столових ложок харчового желатину та 2 столові ложки солі. Желатин та сіль викладаємо у ємність, в якій буде зручно перемішувати суміш — наприклад, у банку.

Заливаємо водою і ретельно перемішуємо до повного розчинення солі. Залишаємо на 10 хвилин для набухання желатину. Потім желатинову масу переливаємо в пляшку. Наповнюємо водою, але не до самого верху, а залишивши трохи місця. Повторюємо і для другої пляшки, якщо є така потреба.

Пляшки з желатином ставимо в морозильну камеру до повного застигання. Коли відбувається відключення світла, замерзлі пляшки перекладаємо у холодильний відсік до продуктів і розміщуємо на полицях.

Перевага цього методу в тому, що солоний желатин довше розмерзається і краще тримає холод, ніж звичайна вода. Такі пляшки можна використовувати безліч разів — просто заморозьте їх назад, коли світло з’явиться.

Лайфхак надзвичайно простий і вдалий.