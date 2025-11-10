Чому під час відключень світла виникають проблеми з опаленням: як виправити
-
-
Повернути тепло у квартири після відключення електроенергії можливо навіть самим мешканцям
Через атаки росіян на енергетичну інфраструктуру в Україні запроваджені погодинні графіки відключення електроенергії. Відсутність світла спричиняє зупинку насосів у котельнях.
Завдяки постійним зупинкам агрегатів в деяких системах опалення можуть утворюватися повітряні пробки, які перешкоджають циркуляції теплоносія. Головний інженер дніпровського КП "Жилсервіс-5" Олександр Степаненко пояснив, як потрібно діяти у таких випадках.
Що треба знати
- Через відключення світла в системах опалення утворюються повітряні пробки
- Систематичні виклики комунальників для їх видалення при є недоцільним.
- Мешканцям можна самостійно спускати повітря з батарей
Він зазначив, що при подібному графіку відключень, коли електрики немає по 4-6 годин, систематичне видалення повітряних пробок комунальниками є недоцільним.
При цьому він радить мешканцям будинків із нижньою розводкою системи опалення самостійно спускати повітря на верхніх поверхах через крани Маєвського.
Як спустити повітря з батареї
- Під радіатор спочатку треба підставити місткість, в яку зливатиметься вода.
- Потрібно знайти невеликий повітряний клапан на торці радіатора.
- За допомогою викрутки або спеціального ключа для крана Маєвського необхідно обережно повернути кран проти годинникової стрілки, після чого можна буде почути повітря, яке з характерним шипінням виходитиме з отвору.
- Треба дочекатися, поки з отвору не почне витікати вода без бульбашок повітря.
- Після того як повітряна "кишеня" буде ліквідована, необхідно закрити кран, повернувши його праворуч, вже за годинниковою стрілкою.
Варто нагадати, що в Україні відключення світла після російських ударів по енергетичних потужностях триватимуть ще не один тиждень. Адже наразі не працює дві потужних ТЕС та є великі пошкодження мережі.