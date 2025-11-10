Рус

Чому під час відключень світла виникають проблеми з опаленням: як виправити

Олексій Руденко
Котельня у будинку Новина оновлена 10 листопада 2025, 22:47
Повернути тепло у квартири після відключення електроенергії можливо навіть самим мешканцям

Через атаки росіян на енергетичну інфраструктуру в Україні запроваджені погодинні графіки відключення електроенергії. Відсутність світла спричиняє зупинку насосів у котельнях.

Завдяки постійним зупинкам агрегатів в деяких системах опалення можуть утворюватися повітряні пробки, які перешкоджають циркуляції теплоносія. Головний інженер дніпровського КП "Жилсервіс-5" Олександр Степаненко пояснив, як потрібно діяти у таких випадках.

Що треба знати

  • Через відключення світла в системах опалення утворюються повітряні пробки
  • Систематичні виклики комунальників для їх видалення при є недоцільним.
  • Мешканцям можна самостійно спускати повітря з батарей

Він зазначив, що при подібному графіку відключень, коли електрики немає по 4-6 годин, систематичне видалення повітряних пробок комунальниками є недоцільним.

При цьому він радить мешканцям будинків із нижньою розводкою системи опалення самостійно спускати повітря на верхніх поверхах через крани Маєвського.

Як спустити повітря з батареї

  • Під радіатор спочатку треба підставити місткість, в яку зливатиметься вода.
  • Потрібно знайти невеликий повітряний клапан на торці радіатора.
  • За допомогою викрутки або спеціального ключа для крана Маєвського необхідно обережно повернути кран проти годинникової стрілки, після чого можна буде почути повітря, яке з характерним шипінням виходитиме з отвору.
  • Треба дочекатися, поки з отвору не почне витікати вода без бульбашок повітря.
  • Після того як повітряна "кишеня" буде ліквідована, необхідно закрити кран, повернувши його праворуч, вже за годинниковою стрілкою.

Варто нагадати, що в Україні відключення світла після російських ударів по енергетичних потужностях триватимуть ще не один тиждень. Адже наразі не працює дві потужних ТЕС та є великі пошкодження мережі.

