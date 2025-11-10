Чому під час відключень світла виникають проблеми з опаленням: як виправити

Повернути тепло у квартири після відключення електроенергії можливо навіть самим мешканцям

Через атаки росіян на енергетичну інфраструктуру в Україні запроваджені погодинні графіки відключення електроенергії. Відсутність світла спричиняє зупинку насосів у котельнях.

Завдяки постійним зупинкам агрегатів в деяких системах опалення можуть утворюватися повітряні пробки, які перешкоджають циркуляції теплоносія. Головний інженер дніпровського КП "Жилсервіс-5" Олександр Степаненко пояснив, як потрібно діяти у таких випадках.

Що треба знати

Через відключення світла в системах опалення утворюються повітряні пробки

Систематичні виклики комунальників для їх видалення при є недоцільним.

Мешканцям можна самостійно спускати повітря з батарей

Він зазначив, що при подібному графіку відключень, коли електрики немає по 4-6 годин, систематичне видалення повітряних пробок комунальниками є недоцільним.

При цьому він радить мешканцям будинків із нижньою розводкою системи опалення самостійно спускати повітря на верхніх поверхах через крани Маєвського.

Як спустити повітря з батареї

Радіатор опалення

Під радіатор спочатку треба підставити місткість, в яку зливатиметься вода.

Потрібно знайти невеликий повітряний клапан на торці радіатора.

За допомогою викрутки або спеціального ключа для крана Маєвського необхідно обережно повернути кран проти годинникової стрілки, після чого можна буде почути повітря, яке з характерним шипінням виходитиме з отвору.

Треба дочекатися, поки з отвору не почне витікати вода без бульбашок повітря.

Після того як повітряна "кишеня" буде ліквідована, необхідно закрити кран, повернувши його праворуч, вже за годинниковою стрілкою.

Варто нагадати, що в Україні відключення світла після російських ударів по енергетичних потужностях триватимуть ще не один тиждень. Адже наразі не працює дві потужних ТЕС та є великі пошкодження мережі.