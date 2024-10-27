Як дізнатись точний час в Україні після переведення годинників

Стрілки годинників перевели назад

В Україні в останню неділю жовтня, яка цьогоріч припала на 27.10, перейшли на зимовий час. Стрілки годинників перевели назад на одну годину. Та, яка зараз година, можна дізнатись за допомогою спеціальних сервісів.

"Телеграф" зібрав декілька таких для вас. Зауважимо, що сучасні гаджети здійснюють сезонну зміну часу автоматично.

Дізнатись точний час можна через Інтернет. Для потрібно скористатися пошуком Google. Введіть запит "точний час Україна", "дізнатися точний час у Києві". Відразу під пошуковим рядком з'явиться правильний час. У пригоді може стати онлайн-годинник.

Другий спосіб — мобільний звʼязок. Попри те, що більшість смартфонів проводять зміну часу автоматично, і прокинувшись їх користувачі вже бачать правильний час, мобільні оператори пропонують додаткову послугу, яка дозволяє дізнатися точний час. Зазвичай вона безкоштовна.

Потрібно набрати *160# та натиснути кнопку виклику. Цією послугою можна скористатися навіть коли на рахунку немає грошей. Після надсилання запиту користувач отримає СМС із зазначенням часу, дати та дня тижня.

І третій спосіб — стаціонарний телефон. Точний час можна дізнатися зателефонувавши зі стаціонарного телефону на номер 121. Однак, якщо ви звернетеся до цієї служби, набравши з мобільного телефону, за виклик доведеться заплатити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які ще країни переходять на зимовий та літній час.