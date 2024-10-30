Мир потрібен скоріше, але… У Сербії розповіли деталі розмови з Путіним

Розмова з російським президентом сталась вперше за два роки повномасштабки

Президент Сербії Александар Вучич під час останньої телефонної розмови з Володимиром Путіним порушив питання припинення вогню в Україні. Проте російський президент відмовився його обговорювати.

Про це стало відомо з інтерв’ю Вучича для агенції Bloomberg. Сербський президент заявив, що телефонував Путіну раніше у жовтні, аби повідомити, що не зможе прийняти його запрошення на саміт БРІКС.

За словами Вучича, "це те, що роблять джентльмени, це те, що роблять справжні чоловіки" за таких обставин, навіть якщо інша сторона очікує іншої відповіді.

"Потім я запитав його про ситуацію в Україні", – сказав він, додавши, що порушив тему припинення вогню, але Путін, схоже, не був у цьому зацікавлений.

Він також сказав, що всі цілі спеціальних військових операцій, як він сказав, будуть виконані.

Варто зазначити, що про розмову з главою Кремля Александар Вучич розповів 20 жовтня. Вона стала першою для них за останні два з половиною роки, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Відносини Сербії та України — що відомо

Нагадаємо, що в травні цього року Вучич заявив, що Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум.

Сербія також передавала гуманітарну допомогу Україні. Зокрема минулого року вона передала Україні 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.

Також була інформація, що у жовтні 2024 року, Александар Вучич казав, що його країна надасть Україні обладнання на понад 8 мільйонів євро. Серед допомоги будуть генератори та трансформатори.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", що у Сербії зробили невтішний прогноз щодо закінчення війни.