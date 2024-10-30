"Дія" потрапила до рейтингу TIME, чим відзначилась

Це досягнення підтверджує статус України як світового цифрового лідера

Український застосунок "Дія" отримав визнання на міжнародному рівні. Престижний журнал TIME включив його до щорічного рейтингу Best Inventions 2024 у категорії Apps & Software (список, де публікують 200 найкращих інновацій/винаходів, які змінюють наше життя).

За останні п'ять років платформа перетворилася з простого додатка для зберігання документів на повноцінний SuperApp, яким користуються понад 21 мільйон українців. Як повідомляється на порталі "Дія", це досягнення підтверджує статус України як світового цифрового лідера.

TIME щороку обирає 200 інноваційних продуктів, які суттєво впливають на життя людей та розвивають свої галузі. Український застосунок потрапив до престижного списку завдяки впровадженню унікальних рішень у сфері державних послуг.

Зняток журналу TIME

"Дія" стала першою у світі платформою, яка прирівняла електронні документи до паперових та запровадила повний цикл онлайн-одруження. Серед інших революційних сервісів — можливість перереєстрації автомобіля та численні цифрові послуги для громадян.

Для розширення міжнародного впливу команда "Дії" відкрила код платформи. Це дозволяє іншим країнам вивчати український досвід та впроваджувати подібні рішення у власних цифрових продуктах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи стежить "Дія" за місцем перебування українців. Інформацію прокоментували в пресслужбі Мінцифри.