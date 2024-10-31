Яскравий акцент в інтер’єрі: як грамотно вибрати штори для кожної кімнати

Дізнайтеся, під що вибирати колір штор

Оформлення вікон — це важливий елемент інтер’єру, який здатний додати індивідуальності та гармонії. Штори можуть стати завершальним акцентом, підкреслюючи стиль і колірну гаму і надаючи простору затишку.

Вибір штор краще планувати ще на ранніх етапах ремонту, оскільки їх дизайн та палітра кольорів будуть впливати на сприйняття простору та освітлення в кімнаті. Вони не лише прикрашають, а й виконують практичну функцію, регулюючи світло та забезпечуючи усамітнення. Щоб вони ідеально вписалися в інтер’єр, важливо враховувати безліч факторів від функціональності до візуальних уподобань. Homes to love розповіли, на що слід звернути увагу при виборі штор і яким стилям віддати перевагу.

Як правильно підібрати штори

Штори повинні відповідати загальному стилю приміщення. Для класичного інтер’єру підійдуть щільні, важкі тканини, такі як оксамит або шовк, які створять елегантний вигляд. Якщо у вас скандинавський або мінімалістичний стиль, вибирайте легкі, повітряні тканини, наприклад, льон або бавовна, нейтральних тонів. У стилі лофт будуть мати гарний вигляд грубіші, структуровані тканини, а в сучасних інтер’єрах — однотонні тканини з чіткими лініями.

Який колір штор вибрати

Колір штор може гармоніювати із загальною палітрою, так і створювати ефектний контраст. Для спокійного, врівноваженого інтер’єру підбирайте штори, які будуть на один-два тони світлішими або темнішими від основного кольору кімнати. Яскраві, насичені відтінки створять акцент і можуть стати центром уваги, особливо у більш нейтральних кімнатах. Якщо ви хочете додати елегантності, розгляньте тканини глибоких дорогоцінних тонів: смарагдового, бордового або насиченого синього.

Підбір штор для різних приміщень

У вітальні штори мають бути й естетичними, і функціональними. Тут можна вибирати як нейтральні, так і яскравіші тканини залежно від того, чи хочете ви, щоб штори стали акцентом кімнати. Варіанти з текстурою або візерунком нададуть кімнаті характеру. Також можна використовувати багатошарові штори: поєднання щільної тканини з легкою напівпрозорою. Це дозволить регулювати освітлення залежно від часу доби та створить затишний ефект.

У спальні штори відіграють ключову роль, забезпечуючи захист від світла та створюючи атмосферу спокою. Для усамітнення та гарного сну краще вибирати щільні тканини, такі як жакард, оксамит або шовк, які допоможуть блокувати сонячне світло. М’які пастельні або спокійні відтінки додадуть кімнаті затишку, а також підтримають атмосферу розслаблення. Штори можуть бути комбіновані із жалюзі для додаткового затемнення.

Для кухні краще вибирати тканини, які легко чистити, такі як льон або бавовна. Короткі штори або римські штори тут особливо доречні. Нейтральні кольори або штори з ненав’язливим візерунком створять свіжу атмосферу, зберігаючи стиль кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як визначити потрібну довжину штор для кожної кімнати.