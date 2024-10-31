Яркий акцент в интерьере: как грамотно выбрать шторы для каждой комнаты

Узнайте, под что выбирать цвет штор

Оформление окон — это важный элемент интерьера, который способен добавить индивидуальности и гармонии. Шторы могут стать завершающим акцентом, подчеркивая стиль и цветовую гамму, и придавая пространству уют.

Выбор штор лучше планировать еще на ранних этапах ремонта, поскольку их дизайн и цветовая палитра будут влиять на восприятие пространства и освещение в комнате. Они не только украшают, но и выполняют практическую функцию, регулируя свет и обеспечивая уединение. Чтобы они идеально вписались в интерьер, важно учитывать множество факторов, от функциональности до визуальных предпочтений. В Homes to love рассказали, на что следует обратить внимание при выборе штор и каким стилям отдать предпочтение.

Как правильно подобрать шторы

Шторы должны соответствовать общему стилю помещения. Для классического интерьера подойдут плотные, тяжелые ткани, такие как бархат или шелк, которые создадут элегантный вид. Если у вас скандинавский или минималистичный стиль, выбирайте легкие, воздушные ткани, например лен или хлопок, нейтральных тонов. В стиле лофт будут хорошо смотреться более грубые, структурированные ткани, а в современных интерьерах — однотонные ткани с четкими линиями.

Какой цвет штор выбрать

Цвет штор может как гармонировать с общей палитрой, так и создавать эффектный контраст. Для спокойного, уравновешенного интерьера подбирайте шторы, которые будут на один-два тона светлее или темнее основного цвета комнаты. Яркие, насыщенные оттенки создадут акцент и могут стать центром внимания, особенно в более нейтральных комнатах. Если вы хотите добавить элегантности, рассмотрите ткани глубоких драгоценных тонов: изумрудного, бордового или насыщенного синего.

Подбор штор для разных помещений

В гостиной шторы должны быть и эстетичными, и функциональными. Здесь можно выбирать как нейтральные, так и более яркие ткани в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы шторы стали акцентом комнаты. Варианты с текстурой или узором придадут комнате характер. Также можно использовать многослойные шторы: сочетание плотной ткани с легкой полупрозрачной. Это позволит регулировать освещение в зависимости от времени суток и создаст уютный эффект.

В спальне шторы играют ключевую роль, обеспечивая защиту от света и создавая атмосферу спокойствия. Для уединенности и хорошего сна лучше выбирать плотные ткани, такие как жаккард, бархат или шелк, которые помогут блокировать солнечный свет. Мягкие пастельные или спокойные оттенки добавят комнате уюта, а также поддержат атмосферу расслабления. Шторы могут быть комбинированы с жалюзи для дополнительного затемнения.

Для кухни лучше выбирать ткани, которые легко чистить, такие как лен или хлопок. С точки зрения стиля, короткие шторы или римские шторы будут здесь особенно уместны. Нейтральные цвета или шторы с ненавязчивым узором создадут свежую атмосферу, сохраняя стиль кухни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как определить необходимую длину штор для каждой комнаты.