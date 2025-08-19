Категорично не можна робити це 19 серпня, якщо не хочете збідніти до кінця літа

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна пліткувати і нарікати на долю

Цього теплого і хмарного вівторка, 19 серпня, християни східного обряду в Україні вшановують мученика Андрія Стратилата Таврійського. У народі святого прозвали Тепляком — через мінливу погоду.

Андрій Стратилат жив на межі III та IV століть. Він був римським воєначальником і боровся з персами. Якось увірувавши у Христа, Андрій став проповідувати вчення Ісуса серед своїх підлеглих-язичників. Тоді воїни змогли здобути перемогу над перським військом, що значно перевершувало за чисельністю.

Попри переможне повернення додому, римський імператор не зміг пробачити Стратилату прийняття християнства. Приблизно у 302 році воєначальник та його воїни були страчені.

До святого звертаються з молитвами воїни. На Андрія Тепляка наші пращури активно займалися роботами на городі та у саду, збирали врожай овочів та фруктів. Особливу увагу приділяли стиглим бурякам — навіть одягали одяг його кольору, щоби притягнути удачу. 19 серпня з буряків готували борщ, салати та додавали їх у пироги.

Фото: freepik

Що не можна робити 19 серпня

Обговорювати чужі проблеми — у грошах розпочнуться негаразди.

Скаржитися на своє життя — все більше погіршиться.

Мандрівникам лагодити одяг, ремонтувати взуття — у дорозі трапиться біда.

Народні прикмети 19 серпня

Вранці туман стелиться – до сніжної зими.

Журавлі на південь полетіли – рано зима настане.

Яка погода 19 серпня, такою буде вона цілу осінь.

У кого іменини 19 серпня

Сьогодні іменини відзначають Андрій, Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

Свята та події 19 серпня

День пасічника в Україні

День поштової марки (День філателії)

Всесвітній день світлини (World Photography Day)

Міжнародний день банта (International Bow Day)

Всесвітній день гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day)

Міжнародний день орангутанга

Раніше повідомлялося, якою буде погода в останній місяць літа. "Телеграф" писав, що синоптик Ігор Кибальчич прогнозує на 19-20 серпня.