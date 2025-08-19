Категорично не можна робити це 19 серпня, якщо не хочете збідніти до кінця літа
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна пліткувати і нарікати на долю
Цього теплого і хмарного вівторка, 19 серпня, християни східного обряду в Україні вшановують мученика Андрія Стратилата Таврійського. У народі святого прозвали Тепляком — через мінливу погоду.
Андрій Стратилат жив на межі III та IV століть. Він був римським воєначальником і боровся з персами. Якось увірувавши у Христа, Андрій став проповідувати вчення Ісуса серед своїх підлеглих-язичників. Тоді воїни змогли здобути перемогу над перським військом, що значно перевершувало за чисельністю.
Попри переможне повернення додому, римський імператор не зміг пробачити Стратилату прийняття християнства. Приблизно у 302 році воєначальник та його воїни були страчені.
До святого звертаються з молитвами воїни. На Андрія Тепляка наші пращури активно займалися роботами на городі та у саду, збирали врожай овочів та фруктів. Особливу увагу приділяли стиглим бурякам — навіть одягали одяг його кольору, щоби притягнути удачу. 19 серпня з буряків готували борщ, салати та додавали їх у пироги.
Що не можна робити 19 серпня
- Обговорювати чужі проблеми — у грошах розпочнуться негаразди.
- Скаржитися на своє життя — все більше погіршиться.
- Мандрівникам лагодити одяг, ремонтувати взуття — у дорозі трапиться біда.
Народні прикмети 19 серпня
- Вранці туман стелиться – до сніжної зими.
- Журавлі на південь полетіли – рано зима настане.
- Яка погода 19 серпня, такою буде вона цілу осінь.
У кого іменини 19 серпня
Сьогодні іменини відзначають Андрій, Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.
Свята та події 19 серпня
- День пасічника в Україні
- День поштової марки (День філателії)
- Всесвітній день світлини (World Photography Day)
- Міжнародний день банта (International Bow Day)
- Всесвітній день гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day)
- Міжнародний день орангутанга
Раніше повідомлялося, якою буде погода в останній місяць літа. "Телеграф" писав, що синоптик Ігор Кибальчич прогнозує на 19-20 серпня.