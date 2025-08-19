Рус

Категорично не можна робити це 19 серпня, якщо не хочете збідніти до кінця літа

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яке сьогодні свято – День Андрія Тепляка
Яке сьогодні свято – День Андрія Тепляка. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна пліткувати і нарікати на долю

Цього теплого і хмарного вівторка, 19 серпня, християни східного обряду в Україні вшановують мученика Андрія Стратилата Таврійського. У народі святого прозвали Тепляком — через мінливу погоду.

Андрій Стратилат жив на межі III та IV століть. Він був римським воєначальником і боровся з персами. Якось увірувавши у Христа, Андрій став проповідувати вчення Ісуса серед своїх підлеглих-язичників. Тоді воїни змогли здобути перемогу над перським військом, що значно перевершувало за чисельністю.

Попри переможне повернення додому, римський імператор не зміг пробачити Стратилату прийняття християнства. Приблизно у 302 році воєначальник та його воїни були страчені.

До святого звертаються з молитвами воїни. На Андрія Тепляка наші пращури активно займалися роботами на городі та у саду, збирали врожай овочів та фруктів. Особливу увагу приділяли стиглим бурякам — навіть одягали одяг його кольору, щоби притягнути удачу. 19 серпня з буряків готували борщ, салати та додавали їх у пироги.

пиріг з буряком
Фото: freepik

Що не можна робити 19 серпня

  • Обговорювати чужі проблеми — у грошах розпочнуться негаразди.
  • Скаржитися на своє життя — все більше погіршиться.
  • Мандрівникам лагодити одяг, ремонтувати взуття — у дорозі трапиться біда.

Народні прикмети 19 серпня

  • Вранці туман стелиться – до сніжної зими.
  • Журавлі на південь полетіли – рано зима настане.
  • Яка погода 19 серпня, такою буде вона цілу осінь.

У кого іменини 19 серпня

Сьогодні іменини відзначають Андрій, Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

Свята та події 19 серпня

  • День пасічника в Україні
  • День поштової марки (День філателії)
  • Всесвітній день світлини (World Photography Day)
  • Міжнародний день банта (International Bow Day)
  • Всесвітній день гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day)
  • Міжнародний день орангутанга

Раніше повідомлялося, якою буде погода в останній місяць літа. "Телеграф" писав, що синоптик Ігор Кибальчич прогнозує на 19-20 серпня.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини