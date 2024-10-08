День юриста 2025: яскраві картинки і теплі привітання з професійним святом

Надішліть знайомим юристам щире привітання з Днем юриста

У середу, 8 жовтня, в Україні відзначається День юриста. Це професійне свято різних спеціалістів, які належать до правової сфери: суддів, нотаріусів, адвокатів, працівників виконавчої служби. Саме час привітати всіх юристів зі святом.

Відомо, що День юриста в Україні заснував другий президент Леонід Кучма у 1997 році. Дату – 8 жовтня – також обрали невипадково. Вважається, що саме цього дня 1016 року князь Ярослав Мудрий створив першу збірку законів "Руська правда".

"Телеграф" підготував яскраві картинки, листівки та теплі привітання своїми словами, щоб ви могли привітати близьких чи колег із Днем юриста у соцмережах та мессенджерах.

Привітання та листівки з Днем юриста

З Днем юриста! Хочу побажати, щоб справедливість завжди була на твоїй стороні, і щоб кожна справа закінчувалася успішно. Нехай твоя робота приносить тобі лише радість та гідну винагороду. Зі святом!

***

Вітаю із професійним святом! Твоя робота дуже важлива, адже ти стоїш на варті закону. Бажаю тобі менше складних і заплутаних справ, а більше заслужених перемог та особистого щастя.

Зі святом! Нехай кожен твій робочий день буде сповнений натхнення та нових досягнень. Бажаю міцного здоров’я, сталевих нервів і щоб у житті завжди був ідеальний баланс між роботою та відпочинком.

***

З Днем юриста! Дякую за твій професіоналізм та вміння розбиратися у найтонших деталях закону. Бажаю тобі залишатися таким же важливим і успішним. Усіх благ!

Вітаю! Ти — справжній майстер своєї справи, і це заслуговує на велику повагу. Нехай удача супроводжує тобі у всіх починаннях, а твоя кар’єра йде лише вгору. Успіхів та процвітання!

***

Зі святом! Бажаю тобі енергії для нових звершень та невичерпного оптимізму. Нехай найскладніші завдання вирішуються легко, а твоє життя буде наповнене лише позитивними моментами.

З Днем юриста! Хочу побажати тобі благополуччя у справах та особистому житті. Нехай закон завжди буде твоїм надійним союзником, а твоя мудрість та досвід допомагають людям. Дякую за твою працю!

***

Прийми мої щирі вітання! Твоя робота вимагає величезної відповідальності та уваги до деталей. Бажаю тобі професійного зростання, гідної оцінки твоєї праці та просто великого людського щастя.

Сьогодні твій день! Нехай у твоїй практиці буде якнайменше стресу і якомога більше приємних та успішних моментів. Бажаю тобі особистого спокою та впевненості у кожному кроці. Чудово відсвяткуй!

***

З Днем юриста! Ти допомагаєш людям відновлювати справедливість і це безцінно. Бажаю тобі міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях і завжди залишатись такою ж чудовою людиною та фахівцем.

