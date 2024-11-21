З Днем гідності та свободи 2025: яскраві привітання у листівках та картинках зі святом

Обов'язково привітайте своїх друзів, близьких та знайомих із цим важливим святом

В Україні День Гідності та Свободи відзначають 21 листопада. Це свято, встановлене на честь подій двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013–2014 років). Цей день став символом прагнення українського народу до свободи, прав і демократичних цінностей.

Помаранчева революція почалася 21 листопада 2004 року, коли в країні спалахнули масові акції протесту через фальсифікацію результатів президентських виборів. Люди вийшли на Майдан Незалежності з вимогою чесності, правди й справедливості. Ці протести привели до повторного голосування, у якому переміг Віктор Ющенко.

Революція гідності. Акції розпочалися 21 листопада 2013 року після відмови уряду від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Протести на Майдані Незалежності в Києві поступово переросли в національний рух за права людини, проти корупції та авторитаризму.

Після насильства з боку влади протести охопили всю країну, що зрештою призвело до втечі тодішнього президента Віктора Януковича та зміни політичного курсу країни. 21 листопада 2014 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення Дня Гідності та Свободи. Це свято покликане зберігати пам'ять про учасників революцій, вшанувати героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності і нагадувати про єдність українського народу в боротьбі за свободу.

Це свято нагадує, що свобода — це не лише право, а й відповідальність. У цей день кожен українець може відчути свою причетність до великої історії народу, який бореться за своє місце у світі. "Телеграф" зібрав для вас красиві патріотичні листівки та картинки, щоб ви могли надіслати їх близьким.

Раніше "Телеграф" ділився церковним календарем на листопад 2025. Ми зібрали для вас усі релігійні свята останнього місяця цієї осені.