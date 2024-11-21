С Днем достоинства и свободы 2025: яркие поздравления в открытках и картинках с праздником

Обязательно поздравьте своих друзей, близких и знакомых с этим важным праздником

В Украине День Достоинства и Свободы отмечается 21 ноября. Это праздник, установленный в честь событий двух революций: Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013-2014). Этот день стал символом стремления украинского народа к свободе, правам и демократическим ценностям.

Оранжевая революция началась 21 ноября 2004 года, когда в стране вспыхнули массовые акции протеста из-за фальсификации результатов президентских выборов. Люди вышли на Майдан Незалежности с требованием честности, правды и справедливости. Эти протесты привели к повторному голосованию, в котором победил Виктор Ющенко.

Революция достоинства. Акции начались 21 ноября 2013 после отказа правительства от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Протесты на Майдане Незалежности в Киеве постепенно переросли в национальное движение за права человека против коррупции и авторитаризма.

После насилия со стороны властей протесты охватили всю страну, что в конечном итоге привело к бегству тогдашнего президента Виктора Януковича и изменению политического курса страны. 21 ноября 2014 тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении Дня Достоинства и Свободы. Этот праздник призван хранить память об участниках революций, почтить героев Небесной Сотни, погибших во время Революции Достоинства и напоминать о единстве украинского народа в борьбе за свободу.

Этот праздник напоминает, что свобода – это не только право, но и ответственность. В этот день каждый украинец может почувствовать свою причастность к великой истории борющегося за свое место в мире народа. "Телеграф" собрал для вас красивые патриотические открытки и картинки, чтобы вы могли прислать их близким.

