З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ 2025! Найкращі листівки та привітання для захисників України
До складу військ входять повітряно-десантні, аеромобільні та штурмові частини
Сьогодні, 8 листопада, згідно з новим указом президента Володимира Зеленського, в Україні відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Це професійне свято військовослужбовців, які захищають нашу країну та виконують найскладніші бойові завдання, виявляючи мужність, рішучість та професіоналізм
Цей день нагадує про значний внесок десантно-штурмових військ у забезпечення безпеки та незалежності нашої держави. Особливо це важливо в умовах війни, коли кожна операція, проведена десантниками, стає не лише тактичною перемогою, а й символом стійкості та непокори українського народу.
"Телеграф" з цієї нагоди підготував добірку патріотичних листівок та привітань у віршах. Привітайте зі святом своїх близьких, друзів та колег!
Ти десантник, гордість наша,
До всього завжди готовий!
І нехай же братство ваше
Вас згуртує безумовно.
Так відзнач це свято
Ти без болю в голові.
Серед слів хороших різних
Крикнемо: Слава ДШВ!
Бажаю тобі міцного здоров'я,
Безхмарного неба у вишині.
Щоб удача з дружбою та любов'ю
З тобою на одній йшли висоті.
З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!
Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.
Щиро вітаємо вас, усіх українських десантників, із професійним святом – Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Дорогі воїни, бажаємо вам міцного здоров’я, успіху у службі, перемог та Божого заступництва, а вашим родинам – миру та добробуту!
