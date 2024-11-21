С Днем десантно-штурмовых войск ВСУ 2025! Лучшие открытки и поздравления для защитников Украины

В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части

Сегодня, 8 ноября, согласно новому указу президента Владимира Зеленского, в Украине отмечается День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Это профессиональный праздник военнослужащих, которые защищают нашу страну и выполняют самые сложные боевые задачи, проявляя мужество, решительность и профессионализм.

Этот день напоминает о значительном вкладе десантно-штурмовых войск в обеспечение безопасности и независимости нашего государства. Особенно это важно в условиях войны, когда каждая операция, проведенная десантниками, становится не только тактической победой, но и символом стойкости и непокорности украинского народа.

Открытки ко Дню Десантно-штурмовых войск ВСУ

Я посвящаю эти жизненные строки,

Воздушному десанту всей страны.

Пусть радуют они, минуя все пороги,

Неся с собою исполнение мечты.

Хочу сказать, что мы гордимся,

Гордимся теми, кто посвятил себя,

Стране и родине, и мы стремимся,

Чтоб праздник ваш остался навсегда.

Лучшие пожелания ко Дню Десантно-штурмовых войск ВСУ

С Днем десантника тебя

От души я поздравляю,

Пусть хранит тебя судьба,

Небеса благословляют.

Я желаю лишь побед

И успешной, мирной службы,

И счастливых много лет,

И любви, и верной дружбы!

Яркие картинки ко Дню Десантно-штурмовых войск ВСУ

Десантники — особые мужчины,

Они отваги, силы образцы,

И нынче есть весомая причина

Прославить вас, небесные бойцы!

Пусть бережет вас каждую минуту

Хранитель от печалей и невзгод,

Прочны пусть будут стропы парашютов,

Удачен будет каждый ваш полет.

Пусть неба гладь всегда дает отраду,

И солнце дарит радость свысока,

Желаю счастья каждому в награду,

Удачи вам, десантные войска!

Открытки-поздравления ко Дню Десантно-штурмовых войск ВСУ

День ДШВ – это праздник славный!

Поздравить искренне спешу.

Бесстрашный, доблестный десантник,

К тебе отношусь с уважением.

Желаю счастья и успеха,

А также мир на земле.

Ничто пусть не помешает

Счастливой жизни твоей.

День Десантно-штурмовых войск ВСУ — лучшие поздравления

