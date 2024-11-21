С Днем десантно-штурмовых войск ВСУ 2025! Лучшие открытки и поздравления для защитников Украины
В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части
Сегодня, 8 ноября, согласно новому указу президента Владимира Зеленского, в Украине отмечается День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Это профессиональный праздник военнослужащих, которые защищают нашу страну и выполняют самые сложные боевые задачи, проявляя мужество, решительность и профессионализм.
Этот день напоминает о значительном вкладе десантно-штурмовых войск в обеспечение безопасности и независимости нашего государства. Особенно это важно в условиях войны, когда каждая операция, проведенная десантниками, становится не только тактической победой, но и символом стойкости и непокорности украинского народа.
"Телеграф" по этому случаю подготовил подборку патриотических открыток и поздравлений в стихах. Поздравьте с праздником своих близких, друзей и коллег!
Я посвящаю эти жизненные строки,
Воздушному десанту всей страны.
Пусть радуют они, минуя все пороги,
Неся с собою исполнение мечты.
Хочу сказать, что мы гордимся,
Гордимся теми, кто посвятил себя,
Стране и родине, и мы стремимся,
Чтоб праздник ваш остался навсегда.
С Днем десантника тебя
От души я поздравляю,
Пусть хранит тебя судьба,
Небеса благословляют.
Я желаю лишь побед
И успешной, мирной службы,
И счастливых много лет,
И любви, и верной дружбы!
Десантники — особые мужчины,
Они отваги, силы образцы,
И нынче есть весомая причина
Прославить вас, небесные бойцы!
Пусть бережет вас каждую минуту
Хранитель от печалей и невзгод,
Прочны пусть будут стропы парашютов,
Удачен будет каждый ваш полет.
Пусть неба гладь всегда дает отраду,
И солнце дарит радость свысока,
Желаю счастья каждому в награду,
Удачи вам, десантные войска!
День ДШВ – это праздник славный!
Поздравить искренне спешу.
Бесстрашный, доблестный десантник,
К тебе отношусь с уважением.
Желаю счастья и успеха,
А также мир на земле.
Ничто пусть не помешает
Счастливой жизни твоей.
