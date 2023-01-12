Іменини Михайла у 2025 році: всі дати святкування Дня ангела

Михайло має багато днів іменин, — не забудьте привітати

Ім’я Михайло — одне з найстаріших, найвідоміших і найпоширеніших по всьому світу. В історію увійшло безліч Михайлів, і носії цього імені десятки разів на рік святкують іменини. "Телеграф" розібрався, яким є походження імені Михайло, що воно означає, і коли Михайли відзначають Дні ангела.

Значення імені Михайло

Ім’я походить від єврейського "Міхаель" і перекладається як "подібний до Бога", — це одне з найпоширеніших імен у світі. В англомовних та іспаномовних країнах популярні такі його форми як Майкл та Мігель. В Україні ж головна форма це Михайло, також використовуються форми Міша, Мишко, Михайлик, Михась. Церква використовує форму Михаїл.

Релігія добре знає Архангела Михайла і Святого Михайла, в історію ж увійшли дев’ять візантійських імператорів Михайлів, три київські митрополити, король Речі Посполитої Михайло Вишневецький, князі Київський і Чернігівський Михайли, сербський і грузинський князі, болгарські царі, румунський король Михайло, козацький гетьман Михайло Дорошенко, голова СРСР Михайло Горбачов, українські діячі Михайло Грушевський, Михайло Чубинський, Михайло Драгоманов, Михайло Вербицький, Михайло Коцюбинський, Михайло Лисенко та багато інших.

Коли День Ангела Михайла?

Святі на ім’я Михайло шануються декілька разів на рік. Перерахуємо іменини за церковним православним календарем:

20 вересня — Михайло Всеволодович Чернігівський , князь, мученик;

, князь, мученик; 14 березня — Ростислав (у хрещенні Михайло) Мстиславич Київський , Смоленський, великий князь;

, Смоленський, великий князь; 2 травня — Борис (у хрещенні Михайло) Болгарський, рівноапостольний, цар;

7 травня — Михайло Улумбійський, преподобний;

21 травня — Михайло Муромський, князь;

23 травня — Михайло Синадський (Фригійський), сповідник, єпископ;

23 травня, 29 липня — Михайло Савваїт, Едеський, Чорнорізець, преподобномученик;

1 жовтня — Михайло Зовійський (Севастійський);

6 вересня, 8 листопада — Михайло Архангел, Архістратиг ;

; 17 листопада — Гоброн (у хрещенні Михайло) Кахетинський, мученик, князь;

22 листопада — Михайло Болгарський, воїн;

18 грудня — Михайло Сінгелл (помічник єпископа), Константинопольський, сповідник.

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