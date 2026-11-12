Котел працює навіть під час блекауту: скільки коштує система, яку встановила українка (відео)
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Система автоматично вмикається під час відключень і підтримує роботу котла
Українка встановила вдома систему резервного живлення, щоб узимку мати тепло й гарячу воду під час відключень світла. За її словами, обладнання разом із підключенням обійшлося родині трохи більше ніж у 1000 доларів (приблизно 45 457 грн).
Свою підготовку до зими авторка акаунта @biletskayaliza показала в TikTok. Вона пояснила, що родина подбала про резервне живлення, аби не змерзнути у квартирі з новонародженою дитиною.
"Вона підключена до нашої домашньої електромережі і живить всю квартиру, коли вимикають світло. А найголовніше – живить котел, який дає нам тепло та гарячу воду. Вмикається все автоматично, тому нам нічого не потрібно робити", – розповіла українка.
За словами авторки відео, потужність системи становить 3 кВт. Її вистачало на всі години відключень, з якими стикалася родина.
Ще однією перевагою жінка назвала мобільність обладнання: його можна взяти із собою та зарядити в іншому місці, якщо вдома немає електроенергії.
Систему зберігання електроенергії MUST НВР18-3024 125Ah LiFePО4 можна придбати за 54 000 грн.
Як повідомляв "Телеграф", українка поділилася порадами з підготовки до зими, зокрема щодо запасу ліків, автономних ламп і живлення для роутера у матеріалі про її досвід.