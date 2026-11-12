Світ змінить правила відліку часу у 2027 році: що буде з годинниками

Корекція навіть на одну секунду створює проблеми для технологічних систем

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З 20 травня 2027 року Всесвітній координований час (UTC) стане безперервним: до нього припинять додавати високосні секунди. Зміна стосується міжнародного стандарту, за яким звіряють годинники, а в повсякденному житті людей усе залишиться як раніше.

Про нові правила пише InPoland. Їх передбачає Резолюція № 5, яку Генеральна конференція з мір і ваг ухвалила 15 жовтня 2026 року.

Навіщо до часу додавали зайву секунду

Земля обертається нерівномірно, тоді як атомні годинники забезпечують надзвичайно точний відлік часу. Через це між астрономічним часом, пов’язаним з обертанням планети, та показаннями атомних годинників накопичується різниця. Саме її доводилося враховувати під час підтримання UTC – світового стандарту, на який орієнтуються годинники та часові пояси.

Для узгодження цих показників періодично вводили високосну секунду, найчастіше в червні або грудні. Востаннє її додали 31 грудня 2016 року. Також розглядали можливість зворотної корекції – віднімання секунди. Нові правила припиняють практику таких втручань у безперервний відлік UTC.

Чому високосні секунди заважають техніці

Для людини секундна поправка майже непомітна, але комп’ютерні системи мають її правильно обробити. Кожна додана або пропущена секунда потребує відповідних налаштувань програмного й апаратного забезпечення. Що більше пристроїв працює разом, то важливішим стає точний і безперебійний сигнал часу для їхньої узгодженої роботи.

Комп’ютерні мережі, навігація та енергетика залежать від узгоджених сигналів часу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Корекції здатні порушувати роботу телекомунікаційних мереж, супутникової навігації та енергетичної інфраструктури. Перехід до безперервного UTC покликаний зменшити ризик таких збоїв і спростити глобальну синхронізацію пристроїв. Системам більше не знадобиться підлаштовувати відлік під періодичне додавання високосної секунди.

Яку різницю між часом і обертанням Землі дозволять

Зараз допустиме розходження між UTC та астрономічним часом UT1 обмежене 0,9 секунди. З 20 травня 2027 року межу збільшать до однієї години, або 3600 секунд. За даними Міжнародного бюро мір і ваг, такий запас забезпечить безперервність UTC на кілька століть уперед.

Обертання Землі й надалі відстежуватимуть. Інформація про різницю між UTC та UT1 залишиться доступною установам, яким вона потрібна для роботи, зокрема астрономам і фахівцям із навігації. Вони зможуть враховувати фактичне розходження, тоді як офіційний відлік часу триватиме без секундних корекцій.

Як повідомляв "Телеграф", годинник, який почав сильно поспішати, міг зазнати удару або в нього могла потрапити вода.